Csúszik az amerikai és az orosz külügyminiszter találkozója, így valószínűleg a budapesti Trump-Putyin-csúcs is

Telefonon azért aktív az egyeztetés, de az oroszoknak továbbra is maximalista követeléseik vannak.

Elhalasztották Marco Rubio amerikai és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter találkozóját, így feltehetően a Budapestre tervezett csúcstalálkozó is csúszni fog Donald Trump és Vlagyimir Putyin között – értesült a CNN az ügyre rálátó fehér házi forrásoktól.

A Fehér Ház meg nem nevezett tisztviselője a hírcsatornát arról tájékoztatta, hogy Rubio és Lavrov egyelőre elhalasztotta a találkozót. Hogy miért, az egyelőre nem világos, de az egyik forrás szerint azért, mert továbbra is jelentős eltérések vannak az orosz-ukrán háború végkimenetelével kapcsolatban.

„Trump elnök következetesen azon dolgozott, hogy békés és diplomáciai megoldást találjon ennek az értelmetlen háborúnak a befejezésére és a gyilkolás leállítására” – ezt már Anna Kelly, a Fehér Ház sajtótitkárhelyettese mondta a CNN-nek, hozzátéve, „bátran fellépett minden oldalon, és mindent megtesz a béke elérése érdekében.”

Az amerikai külügyminisztérium rövid közleményében annyit jelzett, hogy Marco Rubio és Szergej Lavrov hétfőn telefonon egyeztettek. A közlés szerint Rubio

„hangsúlyozta a közelgő találkozók fontosságát, mint lehetőséget Moszkva és Washington számára az együttműködésre az orosz-ukrán háború tartós megoldásának előmozdítása érdekében, Trump elnök elképzeléseivel összhangban”.

A Kreml „konstruktív megbeszélésnek” nevezte a telefonbeszélgetést, amely a Trump és Putyin között elért megállapodások „végrehajtásának lehetséges konkrét lépéseiről” szólt.

Csakhogy a CNN forrásai szerint az orosz álláspont továbbra is maximalista, azaz Vlagyimir Putyinnak továbbra is meglehetősen nehezen elfogadható követelései vannak a háború leállítására. Ezért az amerikai külügyminiszter egyelőre valószínűleg nem fogja javasolni Trumpnak a személyes találkozót Putyinnal. Mindemellett valószínűsíthető, hogy a héten még fog beszélni orosz hivatali kollégájával.

Több mint két hónapja Alaszkában találkozott Vlagyimir Putyin és Donald Trump. Az az esemény érdemi megállapodás nélkül ért véget.

Az amerikai elnök kifejezte konstruktív véleményét a politikája ellen tüntetők felé.