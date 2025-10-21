Csúszik az amerikai és az orosz külügyminiszter találkozója, így valószínűleg a budapesti Trump-Putyin-csúcs is

Vlagyimir Putyin;Szergej Lavrov;Donald Trump;Marco Rubio;orosz-ukrán háború;

2025-10-21 12:22:00 CEST

Telefonon azért aktív az egyeztetés, de az oroszoknak továbbra is maximalista követeléseik vannak.

Elhalasztották Marco Rubio amerikai és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter találkozóját, így feltehetően a Budapestre tervezett csúcstalálkozó is csúszni fog Donald Trump és Vlagyimir Putyin között – értesült a CNN az ügyre rálátó fehér házi forrásoktól.

A Fehér Ház meg nem nevezett tisztviselője a hírcsatornát arról tájékoztatta, hogy Rubio és Lavrov egyelőre elhalasztotta a találkozót. Hogy miért, az egyelőre nem világos, de az egyik forrás szerint azért, mert továbbra is jelentős eltérések vannak az orosz-ukrán háború végkimenetelével kapcsolatban.

„Trump elnök következetesen azon dolgozott, hogy békés és diplomáciai megoldást találjon ennek az értelmetlen háborúnak a befejezésére és a gyilkolás leállítására” – ezt már Anna Kelly, a Fehér Ház sajtótitkárhelyettese mondta a CNN-nek, hozzátéve, „bátran fellépett minden oldalon, és mindent megtesz a béke elérése érdekében.”

Az amerikai külügyminisztérium rövid közleményében annyit jelzett, hogy Marco Rubio és Szergej Lavrov hétfőn telefonon egyeztettek. A közlés szerint Rubio

„hangsúlyozta a közelgő találkozók fontosságát, mint lehetőséget Moszkva és Washington számára az együttműködésre az orosz-ukrán háború tartós megoldásának előmozdítása érdekében, Trump elnök elképzeléseivel összhangban”.

A Kreml „konstruktív megbeszélésnek” nevezte a telefonbeszélgetést, amely a Trump és Putyin között elért megállapodások „végrehajtásának lehetséges konkrét lépéseiről” szólt.

Csakhogy a CNN forrásai szerint az orosz álláspont továbbra is maximalista, azaz Vlagyimir Putyinnak továbbra is meglehetősen nehezen elfogadható követelései vannak a háború leállítására. Ezért az amerikai külügyminiszter egyelőre valószínűleg nem fogja javasolni Trumpnak a személyes találkozót Putyinnal. Mindemellett valószínűsíthető, hogy a héten még fog beszélni orosz hivatali kollégájával.

Több mint két hónapja Alaszkában találkozott Vlagyimir Putyin és Donald Trump. Az az esemény érdemi megállapodás nélkül ért véget.