I. Donald Trump király repülőgépről szór fekáliát az ellene tüntetőkre az elnök által megosztott AI-videón

tüntetés;Egyesült Államok;Donald Trump;mesterséges intelligencia;ürülék;

2025-10-21 12:09:00 CEST

Az amerikai elnök kifejezte konstruktív véleményét a politikája ellen tüntetők felé.

Megcsillogtatta páratlan szellemességét az Egyesült Államok elnöke: ha hihetünk az általa megosztott AI-videónak, Donald Trump ürülékkel szórná tele országa nagyvárosainak utcáit, hogy az az ellene tüntetők fejére hulljon.

Az elnöki/királyi üzenet apropója az a tüntetéshullám, melyről a hétvégén lapunk is beszámolt, eszerint a „No Kings” címet viselő demonstrációsorozat utcabál hangulatot teremtve több mint 2600 helyszínen volt jelen, szerte az Egyesült Államokban. A megmozdulások Donald Trump elnök, a kormánya és a politikája ellen szerveződtek, és a tüntetők megtöltötték New Yorkban a Times Square-t, Bostonban a Commont, Chicagóban a Grant Parkot és több száz kisebb közterületet.

Erre reflektált Trump a Truth Socialön megosztott AI-videóval, amelyen az látható, hogy a Nobel-békedíjra ácsingózó elnök koronával a fején egy King Trump feliratú vadászgéppel felszáll, majd fekáliát szór az egyik nagyvárosban ellene tüntető tömegre.

Természetesen Donald Trump más tartalmakkal is elkápráztatta a nagyérdeműt, például megosztott egy JD Vance alelnök által korábban közzétett, szintén mesterséges intelligencia által generált videót is, amelyen az látható, hogy saját fejére helyezi a koronát, körülötte pedig földig hajolva hódolnak alattvalói.