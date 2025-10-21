Lengyelország letartóztatja Vlagyimir Putyint, ha az orosz elnök lengyel légtéren keresztül repül a budapesti csúcsra

Lengyelország;letartóztatás;Vlagyimir Putyin;Nemzetközi Büntetőbíróság;Radoslaw Sikorski;budapesti Trump–Putyin-csúcs;

2025-10-21 15:27:00 CEST

Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter nem tudja garantálni, hogy nem kényszerítik földre Vlagyimir Putyin repülőgépét, hogy átadják az orosz államfőt a Nemzetközi Büntetőbíróságnak.

Lengyelország kedden figyelmeztette Vlagyimir Putyin orosz államfőt, hogy ne repüljön át a légterén a budapesti csúcstalálkozóra, ahol Donald Trump amerikai elnökkel találkozik, de ha mégis megteszi, akkor kénytelenek lesznek végrehajtani a nemzetközi elfogatóparancsot – írja a Reuters.

Mint ismert, a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) 2023 márciusában adott ki elfogatóparancsot az orosz elnök ellen, mivel a gyanú szerint személyesen felelős ukrán gyerekek jogellenes deportálásáért Ukrajnából Oroszországba, amit a Kreml tagad. Az ICC elfogatóparancsa kötelezi a hágai székhelyű testület tagállamait, hogy letartóztassák Vlagyimir Putyint, ha az országuk területére lép. Minden uniós ország tagja az ICC-nek, kivéve Magyarországot, amelyet Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök miatt az Orbán-kormány kiléptet a szervezetből. Erről májusban szavazott az Országgyűlés, a kilépés folyamata azonban még tart.

„Nem tudom garantálni, hogy egy független lengyel bíróság nem fogja elrendelni a kormánynak, hogy földre kényszerítsen egy ilyen repülőgépet, és a gyanúsítottat átadja a hágai bíróságnak”

– mondta Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter a Rodzina rádiónak.

A lengyel diplomácia vezetője hozzátette: „És ezért, ha ez a csúcstalálkozó meg is valósul, remélhetőleg az agresszió áldozatának részvételével, a repülőgép más útvonalat fog használni.” A hírügynökség emlékeztet: annak érdekében, hogy elkerüljék Ukrajna feletti utazást, az orosz delegációnak legalább egy uniós ország légterén kellene átrepülnie.

Putyinnak előtt persze nyitott egy másik alternatíva is: Bulgária hétfőn jelezte, kérésre engedélyezné az orosz elnök repülőgépének, hogy átrepüljön légterén a tervezett budapesti csúcstalálkozóra. „Ha a béke érdekében van hajlandóság erőfeszítésre, és ennek feltétele egy találkozó, akkor a legészszerűbb, ha ennek a találkozónak a megrendezését minden lehetséges eszközzel támogatják” – jelentette ki Georg Georgiev bolgár külügyminiszter az Európai Unió Általános Ügyek Tanácsának luxemburgi ülésének szünetében.

Az egyik lehetséges légi útvonal Moszkvából Budapestre a Fekete-tengeren át vezet Bulgária és Szerbia érintésével. Az ukrajnai háború kitörését követően azonban a bolgár légteret lezárták az orosz repülőgépek előtt. Más lehetséges útvonalak északabbra vannak Fehéroroszország és Lengyelország, illetve a Balti-tengeren keresztül Németország és Csehország érintésével.