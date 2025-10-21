Bevonult a börtönbe Nicolas Sarkozy

Franciaország;Nicolas Sarkozy;börtönbüntetés;

2025-10-21 15:13:00 CEST

A cellájában saját zuhanyzó és vezetékes telefon is van, tévé és hűtőszekrény is elérhető havidíjért.

Történelmi eseménynek számított, hogy ma, 2025. október 21-én kedden reggel Nicolas Sarkozy átlépte a párizsi La Santé börtön bejáratát. Soha nem fordult ugyanis még elő korábban, hogy egy korábbi francia elnöknek le kell töltenie a börtönbüntetését. Igaz, várhatóan az exállamfő sem lesz néhány hónapnál tovább a büntetésvégrehajtási intézményben.

Nicolas Sarkozyt a múlt hónapban öt év börtönbüntetésre ítélték bűnügyi összeesküvésért, a 2007-es elnökválasztási kampányának líbiai pénzből történő finanszírozásában, diplomáciai szívességekért cserébe játszott szerepéért. A volt elnöknek, aki 2012-ben távozott hivatalából, mindenképp börtönbe kellett vonulnia még a fellebbezés előtt. A La Santé komplexum úgynevezett "VIP szárnya" egy cellájába költözhetett be. Ez a szárny általában azoknak a fogvatartottaknak van fenntartva, akiket el akarnak különíteni a többi rabtól.

Mielőtt belépett az épületbe, egy kisebb csoport búcsúztatta együttérzően. A francia közvélemény azonban már nem ennyire megértő vele kapcsolatban. Egy októberi Elabe-felmérés szerint 58% igazságosnak tartja az ítéletet, 61 százaléka pedig helyesli, hogy az ítélet szerint börtönbe kell vonulnia a fellebbezés elbírálása előtt.

A La Santé a közelmúltban teljes felújításon esett át, így a körülmények jobbak az átlagos francia börtönöknél. Minden cellában saját zuhanyzó és vezetékes telefon van; tévé és hűtőszekrény is elérhető havi díjért, de a rabok alapanyagokat is vásárolhatnak és a cellában főzhetnek,

bár ahogy a Nicolas Sarkozyvel nagyon rokonszenvező lap, a Le Figaro írta, az élelmiszer minősége elviselhetetlen. A luxushoz szokott volt elnök számára mindenesetre biztosan az lesz.

A börtönszabályok szerint ugyanazok a jogosultságok illetik meg, mint másokat: heti három látogatás és napi két kültéri séta engedélyezett. Az intézmény belvárosi elhelyezkedése megkönnyíti a családi viziteket.

A bíróság előírta, hogy szabadlábra helyezési kérelmet csak a bevonulás után adhat be; az elbírálásra legfeljebb két hónap áll a bírák rendelkezésére.

A francia közélet feszültségét jelzi, hogy az ügyben eljáró bírók online zaklatásról és fenyegetésekről számoltak be. A felmérések szerint a franciák nagy többsége megdöbbent a bírákat érő fenyegetéseken.

Nicolas Sarkozy és jogi csapata jelezte, hogy a küzdelmet a rácsok mögött is folytatni kívánja, és a fellebbezési eljárás során is fenntartja az ártatlanságát.