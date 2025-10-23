Ma Magyar Péter és Orbán Viktor is úgy fog tenni, mintha most vasárnap tartanák a választást

politika;ünnep;Magyarország;Orbán Viktor;október 23;Magyar Péter;

2025-10-23 05:55:00 CEST

Horn Gábor politikai elemző szerint a Tisza Párt és a Fidesz elnöke egyaránt túl magasra tette a lécet a nemzeti ünnep előtt.

Számháború kezdődik majd, és borítékolhatjuk, hogy eldöntetlen kérdés marad, melyik rendezvényen voltak többen – nyilatkozta lapunknak Horn Gábor, a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnöke arról, mi várható 2025. október 23-án. Tippje szerint Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke nagyobb tömeget képes utcára hívni, még úgy is, hogy a Fidesz megtérített utazási költségekkel, vásárlási utalványokkal, önkormányzati buszok bevetésével – tehát erősen megkérdőjelezhető módszerekkel – mozgósít.

Magyar Péter és Orbán Viktor miniszterelnök magasra tette a lécet, talán magasabbra is, mint az indokolt lenne – állapította meg Horn Gábor. Mindketten túl nagy jelentőséget tulajdonítanak az október 23-ai erődemonstrációnak, pedig a választási győzelem szempontjából fontosabb lesz március 15-e. Mindkét fél abba a hibába esik, hogy úgy viselkedik, mintha most vasárnap lennének a választások. Nemcsak maguk a pártvezetők, a „hívő tagozatok” is magas fordulatszámon pörögnek.

Horn Gábor úgy látja, hogy míg korábban a Tisza tudta tematizálni a közbeszédet, az elmúlt hetekben a Fidesz átvette a kommunikáció irányítását. Magyar Péternek ezért olyan beszédet kell mondania, ami visszahozza őt a fősodorba. Nagy kihívás ez, nem elég az országjárása során elhangzott paneleket elismételnie.

Orbán Viktornak – folytatta a Republikon Alapítvány elnöke – annyival könnyebb a helyzete, hogy előállhat újabb ígéretekkel, szavazatvásárlási kísérletekkel, amelyek az ország gazdaságára nézve életveszélyesek ugyan, de politikailag kifizetődők lehetnek. Azzal dicsekedni október 23-án, hogy behívtuk az oroszokat – azaz a kormányfő meghívta Putyint tárgyalni – sajátos értelmezésekre ad lehetőséget. Ennek ellenére Orbán ki tudja használni azt a kétes értékű politikai sikert, amit Trump és Putyin esetleges budapesti találkozója jelenthet. A figyelmet ezzel már eddig is sikerült elterelni a „magyar rögvalóságról”, arról, hogy bármerre is nézünk, működőképességi zavarokat látunk az országban. Ha viszont végül nem valósulna meg a találkozó, akkor az komoly személyes kudarc lenne Orbán számára – jelentette ki Horn Gábor.

A fideszes Békemenetet hivatalosan a kormánypárthoz bekötött Civil Összefogás Fórum (CÖF) szervezi. A gyülekező csütörtökön reggel 9 órától lesz a budai oldalon lévő Elvis Presley térnél, a résztvevők 11-kor indulnak a Kossuth térre, hogy meghallgassák Orbán Viktort. A Magyar Péter által meghirdetett Nemzeti Menet délután 2 órakor, a Deák térről indul a Hősök terére: a Tisza Párt elnöke itt mondja el beszédét.

Horn Gábor nem érzékel olyan értelemben vett „forradalmi hangulatot” az országban, amely a másik táborral szembeni fizikai fellépésre ösztökélné az embereket. Kisebb provokációk előfordulhatnak, de a politikai elemző nem számít arra, hogy a térben és időben jól elhatárolt két rendezvény résztvevői nagy számban „összetalálkoznak” egymással.

Már megint „minden idők” Könnyen lehet, hogy a mostani lesz minden idők legnagyobb létszámú békemenete – vélekedett Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője. A „minden idők legnagyobb Békemenete” fordulat visszatérően előkerül a kormánypárti propagandában. Így volt ez például tavaly, a Margitszigetig tartó vonulás előtt is, amikor pedig egészen biztos, hogy nem sikerült részvételi csúcsot dönteni.

