Sárgarépalekvár

Ehhez mindössze két kiló répára van szükségünk. Szépen megpucoljuk, megmossuk, felkarikázzuk, lábosba tesszük, és éppen annyi vízzel felöntjük, ami ellepi őket. Ha megpuhultak a répáink, akkor egyszerűen összeturmixoljuk, majd visszatesszük a tűzre, és belefacsarjuk egy-egy narancsnak és citromnak a levét. Ha unatkozunk és időmilliomosok vagyunk, akkor a gyümölcsök héját is belereszelhetjük. Majd megszórjuk fél kiló cukorral, megbolondítjuk egy kis kanál fahéjjal és gyömbérrel. Még főzzük tizenöt percig.
Forró, tiszta, csírátlanított üvegekbe töltjük, törülközőbe csavarjuk, és elrejtjük a törülközők közé egy napra. Utána mehet a kamrába, a pincébe, és várhatja türelmesen a sanyarú sorsát, mert pillanatok alatt elfogyasztjuk.