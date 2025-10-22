recept;lekvár;

A lányom odavan a sárgarépáért. Egyszerűen, nyersen szereti ropogtatni. Természetesen nincs is jobb dolog, mint önmagában fogyasztani a zöldségeket, de azért a sárgarépalekvár is megér egy misét.

Ehhez mindössze két kiló répára van szükségünk. Szépen megpucoljuk, megmossuk, felkarikázzuk, lábosba tesszük, és éppen annyi vízzel felöntjük, ami ellepi őket. Ha megpuhultak a répáink, akkor egyszerűen összeturmixoljuk, majd visszatesszük a tűzre, és belefacsarjuk egy-egy narancsnak és citromnak a levét. Ha unatkozunk és időmilliomosok vagyunk, akkor a gyümölcsök héját is belereszelhetjük. Majd megszórjuk fél kiló cukorral, megbolondítjuk egy kis kanál fahéjjal és gyömbérrel. Még főzzük tizenöt percig.

Forró, tiszta, csírátlanított üvegekbe töltjük, törülközőbe csavarjuk, és elrejtjük a törülközők közé egy napra. Utána mehet a kamrába, a pincébe, és várhatja türelmesen a sanyarú sorsát, mert pillanatok alatt elfogyasztjuk.