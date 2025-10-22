A prémiumtermékek miatt nőtt a magyarországi láncok üzemanyag-forgalma

üzemanyag;benzin;gázolaj;Magyar Ásványolaj Szövetség;

2025-10-22 15:13:00 CEST

A mégoly szerény mutató felmérésünk szerint az árstop miatti 2022-es őrület óta most először mutat növekedést.

Az előző év háromnegyedéhez képest idén fél százalékkal 2,9 milliárd literre nőtt a nagy magyarországi kútláncok üzemanyagforgalma – derül ki az e kört képviselő Magyar Ásványolaj Szövetség szerdán közzétett adatsorából. A mégoly szerény mutató felmérésünk szerint az árstop miatti 2022-es őrület óta most először mutat növekedést. Az érték megegyezik a 2024 és 2025 első féléve közötti növekedési ütemmel. Számításunk szerint a harmadik negyedév egymilliárd literje 0,7 százalékos emelkedés. Erre szintúgy igaz, hogy 2022 óta nem állt pluszban, illetve hogy megegyezik 2025. második negyedének éves emelkedési ütemével.

Bár a január és szeptember között elpöfögött 1,2 milliárd liter benzin és 1,8 milliárd liter gázolaj emelkedési üteme egyaránt megegyezik az összesítéssel, a részletek mégis árulkodók. Míg 95-ösből 0,8 százalékkal kevesebbet tankoltak, az immár 215 millió liter prémiumbenzin 6,7 százalékos bővülés. Bár így ma már minden ötödik liter benzin kiemelt minőség, arányuk nem tért vissza a 2021 és 2022 vége között érvényes árstop által letört 2020-2021-es szintre. Míg a normál dízel iránti kereslet 0,4 százalékkal szintén csappant, a 164 millió liter prémiumgázolaj 11 százalékos bővülés. Itt minden tizedik tankolt gázolaj minőségibb és a 2022-es pofon óta e termékkör is csak fokozatosan tér magához.