A független magyar sajtó egésze nyerte a szabad média úttörőinek nemzetközi díját

2025-10-22 17:34:00 CEST

A tartós politikai és gazdasági nyomás alatt történő helytállásáért.

A magyar független sajtó (így, konkrét orgánum megnevezése nélkül) nyerte idén a Nemzetközi Sajtóintézet (IPI) és az International Media Support (IMS) közös díját, a Szabad Média Úttörő Díjat - derül ki abból a közleményéből, amelyet az IPI adott ki szerdán.

A közlemény szerint a magyar független sajtó az innovációjáért, alkalmazkodóképességéért és a tartós politikai és gazdasági nyomás alatti helytállásáért kapta az elismerést. A bejelentésben az 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepének közeledtével felidézik, 1956. október 23-án a budapesti magyar diákok a Magyar Rádió székházához vonultak, hogy 16 reformkövetelést, köztük a sajtószabadságot közvetítsék, s ezzel kezdetét vette a forradalom.

„Magyarország történelme során – az 1848-as forradalomtól az 1989-es demokratikus átmenetig – a sajtószabadságért folytatott küzdelem a nemzet szabadságáért és szuverenitásáért folytatott tágabb küzdelmének középpontjában állt. A mai független média Magyarországon ezt az örökséget viszi tovább. Rugalmasságukkal, innovációjukkal, csapatmunkájukkal és bátorságukkal testesítik meg a magyar újságírók és írók tartós hagyományát, akik a cenzúra és az állami ellenőrzés ellenére is keresték a módját a független hírek és eszmék megosztásának” - olvasható a szervezet méltatása.

A közlemény hangsúlyozza, hogy az elmúlt 15 évben Orbán Viktor miniszterelnök kialakított egy rendszert a média kormányzati kézbe vételére, amelyre Magyarország független újságírói „figyelemre méltó találékonysággal és elszántsággal reagáltak”, új média alapításával, meglévők újraszervezésével, a közönség építése és elérése új módszereinek kidolgozásával.

„Ez a díj a magyar független médiát ismeri el úttörő innovációikért – beleértve a digitális platformok és technológiák használatát, a szerkesztőségek közötti együttműködéseket és partnerségeket, valamint a kreatív, közösségi alapú és közösségi finanszírozási modelleket – egy egyre ellenségesebb környezetben” - írta az IPI.

A szervezet ügyvezető igazgatója, Scott Griffen hangsúlyozta, Magyarország független médiája inspiráló példakép az innováció és az elszántság terén a hatalmas nyomás alatt. „Ez a díj ünnepli a magyar független médiaközösség egészében megtestesülő ellenálló képesség szellemét, és elismeri erőfeszítéseiket a független újságírás fenntartása érdekében” - mondta.

Jesper Højberg, az IMS ügyvezető igazgatója méltatásában úgy értékelt: „A magyar független média úttörő szellemének és innovációjának elismeréseként egyúttal ünnepeljük az újságírók folyamatos ellenálló képességét és elszántságát is, hogy továbbra is felelősségre vonják a hatalmat, még akkor is, ha ezek a jogok veszélyben vannak.” Hozzátette, hozzáállásuk nem csak a független újságírást, de a demokráciát is életben tartják.

Az 1996-ban alapított Szabad Média Úttörő Díj a független újságírás és sajtószabadság terén maradandót alkotó sajtómunkásokat, szerkesztőségeket és médiaközösségeket hívatott elismerni. A díjat október 23-a és 25-e között adják át Bécsben.