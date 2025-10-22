Leváltották a parajdi sóbányát kezelő országos sótársaság vezetőit

Románia;leváltás;Erdély;parajdi sóbánya;Korond-patak;

Öt hónappal a katasztrófa után történt meg a lépés.

Öt hónappal azután, hogy a megáradt Korond-patak elárasztotta a parajdi sóbányát, leváltották a létesítményt működtető Országos Sóipari Társaság (Salrom) vezetőségét - írja a Transtelex.

Radu Miruță román gazdasági miniszter szerint a vezetőség leváltását a kisebbségi részvényesek szavazatával sikerült megvalósítani. „Leváltottuk azt a vezetőséget, amelyik szemet hunyt, miközben egy bányát beomlás veszélyeztetett, ugyanakkor fölösleges és költséges beszerzéseket hajtott végre, amit két hivatalos jelentés is dokumentál” - idézte az Agerpres a tárcavezetőt, aki azt is közölte, hogy azért kellett több hónapot várni erre, mert időre volt szükség az elemzések kidolgozásához, a tárgyalásokhoz, a dokumentumok elkészítéséhez. A minisztérium augusztusban fordult a bírósághoz, miután a Salrom részvényesei megtagadták a közgyűlés megtartását.

A miniszter tájékoztatása szerint a leváltott vezetők helyét szakemberek veszik át, egyelőre ideiglenes mandátummal. Hogy pontosan kik ők, azt név szerint nem említette, de az ígéret szerint az ügyvezető igazgató egy geológiai feltárások terén tapasztalattal rendelkező helybéli szakember lesz. A könyvvizsgálói tisztségbe a kiadások ellenőrzése és a hatékony menedzsment terén jártas személyt neveznek ki, emellett a vezetőségbe kerül még a Romanian Business Leaders, azaz a romániai üzletembereket tömörítő szervezetnek egy képviselője.

Miután a vonatkozó jelentések kimondták, hogy a Salrom vezetősége visszaélt az állami erőforrásokkal, a felelősségre vonás és a károk megtérítése érdekében az ügyet bíróság elé viszik - közölte a miniszter. Egy szombaton közzétett kormányzati jelentés szerint a Salrom képviselői folyamatosan alábecsülték a tárnák elárasztásának és a sólelőhely károsodásának kockázatát, azok védelméről nem gondoskodtak. A rövidtávú karbantartási munkálatokat leszámítva nem törekedtek a vízbetörés veszélyének elhárítására, a sóbánya hosszútávú védelmével nem foglalkoztak.

A történtek miatt Parajdon május 8-a óta veszélyhelyzet van érvényben. Tönkrement a terület élővilága, több ezer ember megélhetése került veszélybe a katasztrófa miatt, a Kis-Küküllő mentén mintegy 40 ezer embernek továbbra sem megoldott az ivóvízellátása. A térség újjáépítési terve sincs kész.