Filmvetítésre érkező diákok busza parkolt az MCC épülete előtt

békemenet;buszok;Mathias Corvinus Collegium;

2025-10-23 07:21:00 CEST

Állítólag nem a Békemenetre érkeztek.

Nem felel meg a valóságnak a Demokratikus Koalíció (DK) alelnökének azon kijelentése, miszerint a Békemenetet szervező Civil Összefogás Fórum (CÖF) által Budapestre utaztatott résztvevők a Mathias Corvinus Collegium (MCC) intézményeiben szállhatnak meg – írja a Telex a szervezet sajtóosztályára hivatkozva.

Rónai Sándor közösségi oldalán arról számolt be, hogy az MCC előtt egy olyan autóbuszt látott, amely a jelek szerint Kárpátaljáról érkezhetett. Az ellenzéki politikus ebből arra következtetett, hogy a Békemenetre érkezők az MCC kollégiumában kapnak szállást.

Az MCC a portál kérdéseire azt válaszolta, hogy azért parkolt több busz a budapesti kollégiumi épület előtt, mert határon túli magyar fiatalokat láttak vendégül az intézményben, akik számára filmvetítést szerveztek. Ezt követően a fiatalok az MCC diákjaival és munkatársaival együtt vettek részt a Bem téri Gloria Victis-megemlékezésen.

A Tisza Párt elnöke, Magyar Péter is arról számolt be, hogy a városban szokatlanul sok különjáratú busz parkol. A 444 azt írta, hogy a Békemenet előtti napon több román, szlovák és ukrán rendszámú autóbusz is megjelent a Külügyminisztérium közelében. Az RTL Híradó információi szerint a Békemenet szervezői a Magyar Államvasutaktól (MÁV) különvonatot is rendeltek, amelyért a CÖF több millió forintot fizetett.