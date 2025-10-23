Pazarol a főváros

Debreceni kötődésű cégtől is bérel majd buszokat a BKV. A pályázat egyik nyertese az Inter Tan-Ker City Kft., amelyiknek konzorciuma 2009-ben a cívisváros közlekedési tenderét is megnyerte. A Főváros Közgyűlés tegnapi, politikai acsarkodásoktól sem mentes rendkívüli ülésén arról döntött, hogy az eredeti tervvel ellentétben a BKV 40 buszt béreljen és 35-öt hitelből vásároljon meg, feltéve, ha a kormány ezt támogatja. Nemes Gábor, Egységes Közlekedési Szakszervezet elnöke arra figyelmeztetett, bérelni sokkal drágább, mint akár hitelből vásárolni, ráadásul embereket is elbocsájthatnak, ha az autóbuszokat külső cég javítja.