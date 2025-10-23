Állítólag nem a Békemenetre érkeztek.
A főpolgármester bejelentette, hogy már elindult Budapestre és a hétvégén már be is mutathatják az első Mercedes buszt, amelyből 65-öt rendelt a BKV, hogy megújíthassák az elöregedett flottát. Eközben Latorcai Csaba államtitkár feljelentésre buzdítja az utasokat.
A „bevándorlásellenes” Orbán-család és a jordán „üzletemberek” újabb esete.
Az új városi buszok 2030-ban már nem fognak káros anyagokat kibocsátani.
Az országgyűlési képviselő állítása szerint időközben arról döntöttek, hogy mind a tíz buszból kiszerelik a készülékeket, ezekből eddig csak egyet helyeztek el kórházban, kettő „folyamatban van”, a többi hétnek még nem tudni a sorsát.
A háttérben az állhat: elszállt a hajtóanyag ára, így most nem kifizetődő ez a technológia.
Karácsony Gergely főpolgármester és Bolla Tibor, a BKV Zrt. vezérigazgatója hétfőn bocsátotta Balog István, Ukrajna magyarországi ügyvivője rendelkezésére a 15 buszt.
Az autósok jövőben kitiltásáról 2023 nyarán dönthet a Fővárosi Közgyűlés. Előtte valamilyen formában kikérik a budapestiek véleményét is.
A városvezető azt hangoztatta, a járműcsere-program nem halasztható, s nem tűrhetik, hogy bármiféle rövidlátó politikai kicsinyesség akadályozza ezt.
Egyre többen szeretnének valamilyen formában kibújni a fizetés alól.
Félóra-órával a telefonos egyeztetések után jelezték, hogy nem tudják teljesíteni a megrendelést.
Rendelkezése áll a pénz, és oda is adják azt az új buszokra – közölte tegnap a kormány két fővárosfelelőse a Népszava cikkére reagálva.
Az M1 munkatársa előbb beugratni próbálta a főpolgármestert.
A közlekedési társaság járműveinek kipufogójából a szokottnál is többször tör elő sűrű, sötét füst a nyáron. Úgy tudjuk, a csúcsra járatott klímákat nem bírják az öreg motorok.
Csütörtök reggel Pécsről 240 kormányt támogató helybéli indult el öt busszal a békementre. Ők úgy látják, a Fidesz biztosítja az ország fejlődését, biztonságát, jövőjét, a szabadságjogon nem sérülnek nálunk, és a korrupció csak kampányduma.
Szombaton forgalomba állnak az új, repülőtérre közlekedő autóbuszok Budapesten, így átszállás nélkül is el lehet jutni közösségi közlekedéssel a belvárosból a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérre - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) pénteken.
Negyvenegy zsír új, Nyíregyházának uniós pénzből vásárolt busz vesztegel tavaly december óta Tiszaújvárosban, a MAN telephelyén: azért nem tudnak munkába állni, mert a városban eddig nem épült meg a működésükhöz szükséges CNG gáztöltő állomás.
Aszad-ellenes lázadók, az al-Nuszra Front fegyveresei lőttek azokra a buszokra, melyeket az Aleppó melletti, még mindig szélsőségesek által uralt területen elszigetelődött két, Aszadhoz hű síita falu lakóinak kimenekítésére küldtek, közölte az euronews.
Tarlós István főpolgármester feltételezése szerint "valakik" azért hátráltatják a 3-as metróvonal felújításának elkezdését, mert nem áll rendelkezésre megfelelő számú magyar busz a metrószerelvények pótlására.
A Budapesti Közlekedési Szakszervezetek Szövetsége (BKSZSZ) szerint el kell választani a vezetőfülkét az utastértől a fővárosi buszokon.
Debreceni kötődésű cégtől is bérel majd buszokat a BKV. A pályázat egyik nyertese az Inter Tan-Ker City Kft., amelyiknek konzorciuma 2009-ben a cívisváros közlekedési tenderét is megnyerte. A Főváros Közgyűlés tegnapi, politikai acsarkodásoktól sem mentes rendkívüli ülésén arról döntött, hogy az eredeti tervvel ellentétben a BKV 40 buszt béreljen és 35-öt hitelből vásároljon meg, feltéve, ha a kormány ezt támogatja. Nemes Gábor, Egységes Közlekedési Szakszervezet elnöke arra figyelmeztetett, bérelni sokkal drágább, mint akár hitelből vásárolni, ráadásul embereket is elbocsájthatnak, ha az autóbuszokat külső cég javítja.
A táborba szállítás és az ujjlenyomat leadása ellen tiltakoznak az akcióval - írja a 444.hu.
Sisakos, pajzzsal felszerelt rendőrök próbálják visszatartani a buszra felszállni akaró menekültek tömegét Röszkén, a Dugonyi úti gyűjtőponton.
Napokon belül megkezdődik az új Solaris-Skoda trolibuszok tesztüzeme Budapesten. Szeneczey Balázs, a városfejlesztésért felelős főpolgármester-helyettes a járművek csütörtöki sajtóbemutatóján elmondta, hogy harminchat új trolibusz - köztük húsz csuklós - áll forgalomba.
Főnek az utasok a kánikulában a klíma nélküli buszokon, amelyeken gyakran egészen kicsi fölső ablakokon lehet csak beengedni egy kevés levegőt. Az Index írta meg kedd reggel, hogy a kánikulában több tucat klímás busz áll elzárva a BKK alvállalkozójának a telephelyén, mert költségtakarékossági okokból visszarakták a helyükre a régi konstrukciókat. A közlekedési központ délután arról tájékoztatta az MTI-t, hogy szerdától több légkondicionált buszt állítanak forgalomba. (Az előrejelzések szerint amúgy éppen szerda délutántól várható a kánikula enyhülése.)