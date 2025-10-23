Békepárti üzeneteket fújtak fel a Békemenet útvonalára, előállították a kutyapárti aktivisákat

üzenet;előállítás;Magyar Kétfarkú Kutya Párt;

2025-10-23 08:19:00 CEST

Magyar és orosz nyelven üzentek a résztvevőknek.

Csütörtök hajnalban előállította a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) több aktivistáját is a rendőrség – közölte az ellenzéki párt politikusa egy csütörtök reggeli Facebook-bejegyzésében.

Nagy Dávid tájékoztatása szerint három aktivistával szemben zajlott rendőri intézkedés.

Az aktivisták magyar és orosz nyelvű feliratokkal üzentek a Békemenet résztvevőinek. Az egyiken az szerepelt, hogy „Trump bölcs!”, a másikon pedig az, hogy „Orosz hadihajó, húzz a faszba!”. Utóbbi az ukrán honvédők egyik ismert mondata volt, amikor a megszállók egyik hadihajója megadásra szólította fel őket.

Cikkünk megjelenése után a rendőrség arról adott tájékoztatást, hogy október 23-án, 5 óra előtt a Bajcsy-Zsilinszky útról három személyt állítottak elő, akik feliratokat fújtak az aszfaltra. Ellenük rongálás vétség gyanúja miatt indult eljárás.