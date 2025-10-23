14-26 fok három figyelmeztetéssel

1956-os forradalom;

2025-10-23 09:05:00 CEST

Ma, 2025. október 23-án napközben még napos, felhős lesz az ég, 14-26 fok között alakul a hőmérséklet. Érkezik egy hullámzó hidegfront, de csak estefelé – írja az Időkép –, a Dunántúlon több helyen is eshet. Előtte megélénkül, a Dunántúlon többfelé viharossá fokozódik a délies szél. Nyugaton, északnyugaton 70 kilométer per óra sebesség feletti széllökések is előfordulhatnak.

A HungaroMet három elsőfokú figyelmeztetést adott ki, erős szél miatt Vas és Győr-Moson-Sopron vármegyére, akár apró szemű jéggel érkező zivatarok miatt Vas és Zala vármegyére, várható nagyobb mennyiségű eső miatt pedig Győr-Moson-Sopron, Vas és Veszprém vármegyére, ahol 24 óra alatt akár 20 millimétert is meghaladó mennyiségű eső eshet.