Felvonták a lobogót a Kossuth téren

nemzeti ünnep;október 23;

2025-10-23 07:35:00 CEST

Katonai tiszteletadással, Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter és Böröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke jelenlétében felvonták a nemzeti lobogót az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulóján, csütörtök reggel Budapesten, az Országház előtti Kossuth Lajos téren – írja a Magyar Távirati Iroda (MTI).

A zászlót a Himnusz hangjaira a honvédség díszegysége vonta fel. Az eseményen közreműködött a Központi Katonazenekar és a 32. Testőrezred.

Az ünnepségen katonai és állami szervezetek képviselői is jelen voltak. Magyarországon 1956 októberében békés tüntetéssel kezdődő, majd fegyveres felkeléssé szélesedő forradalom bontakozott ki a Rákosi Mátyás nevével összefonódó kommunista diktatúra és a szovjet megszállás ellen.

Az Országgyűlés 1991-ben nyilvánította hivatalos nemzeti ünneppé október 23-át, amelyet a 2012-es Alaptörvény is megerősített.