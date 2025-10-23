Magyar Péter a Nemzeti Menetre hív

Magyar Péter;Tisza Párt;

2025-10-23 09:34:00 CEST

„Eljött a magyar szabadság napja. Ma mindenkinek a Nemzeti Meneten a helye! Találkozunk 14 órakor Budapesten, a Deák Ferenc téren” – írta egy csütörtök reggeli Facebook-bejegyzésében a Tisza Párt elnöke.

Magyar Péter hangsúlyozta: békésen, de nagyon határozottan és derűsen kívánják megmutatni a világnak, hogy a magyar történelmet nem Brüsszelben, de nem is Moszkvában, és nem is Washingtonban írják, hanem a magyar utcákon és tereken. „Gyere el, hozd el a barátaidat és a szeretteidet, és álljunk ki közösen egy működő, emberséges és valóban szabad Magyarországért! Egy olyan hazáért, amiért az ’56-os hőseink is küzdöttek! 1956 forradalom – 2026 rendszerváltás” – fogalmazott.