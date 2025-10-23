Rongálás gyanújával eljárás indult a kutyapárti passzivisták ellen, akik háborúellenes feliratokat fújtak a járdára a Békemenet útvonalán

1956-os forradalom;

2025-10-23 09:59:00 CEST

Nem félreértés.

„A rendőrök 2025. október 23-án 5 óra előtt a Budapest, V. kerület, Bajcsy-Zsilinszky útról állítottak elő három személyt, akik az aszfaltra fújtak feliratokat. Az V. Kerületi Rendőrkapitányság rongálás vétség gyanúja miatt indított eljárást” – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság, amely nyomatékosította, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt állításával ellentétben nem félreértésről van szó.

Mint ismert, a rendőrök három kutyapárti passzivistát állítottak elő, amiért háborúellenes feliratokat fújtak a járdára a Fidesz-közeli felvonulás, a Békemenet útvonalán.