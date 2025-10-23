október 23;Steiner Attila;Magyar Péter;

Steiner Attila úgy készül, hogy ő lesz Magyar Péter ellenfele 2026-ban

Az energetikai államtitkár a 444.hu munkatársának a Békemeneten azt mondta, 

Az energetikai államtitkár a 444.hu munkatársának a Békemeneten azt mondta, januárban lesz végleges döntés, ugyanakkor nem tud arról, hogy Varga Juditot indítanák.

Magyar és orosz nyelven üzentek a résztvevőknek. 