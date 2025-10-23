Lassan indul a Békemenet

A tömeg eleje már a Margit hídon van, a villamosforgalmat azonban még nem állították le. Egyelőre nehéz létszámot becsülni, de a Magyar Távirati Iroda (MTI) képei szerint a Császár–Komjádi Uszodánál is állnak az emberek.
2025-10-23 10:35:00 CEST
Magyar és orosz nyelven üzentek a résztvevőknek.