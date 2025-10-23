Gulyás Gergely: A magyar nemzet egységét a kormány a mindennapokban is képviseli

Erdély;október 23;Gulyás Gergely;

2025-10-23 10:52:00 CEST

A kormány számára nemcsak alkotmányos parancs, hanem mindennapos valóság a magyar nemzet egysége – mondta Gulyás Gergely csütörtökön, a székelyudvarhelyi városházán tartott sajtótájékoztatón.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter a Magyar Távirati Iroda (MTI) beszámolója szerint gratulált a székelyföldi város önkormányzatának a szerda esti, október 23-i ünnepséghez, amely szerinte bármely magyarlakta városban – Budapestet is beleértve – „megállta volna a helyét”.

Hozzátette: annak, hogy személyében a magyar kormány is képviseltette magát a rendezvényen, az az üzenete, hogy a magyar nemzet egységét a hivatalban lévő kormány nemcsak alkotmányos parancsnak, hanem a mindennapok valóságának is tekinti.

„Ezért természetes az is, hogy együtt kell ünnepelnünk, együtt ünnepelhetünk mindenütt, ahol magyarok élnek” – tette hozzá.

Gulyás Gergely úgy értékelte: bár a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) bukaresti koalíciós szerepvállalása nehézségekkel is jár, nem kérdéses, hogy Erdély és a Partium számára komoly előnyöket is hordoz, és mérsékelheti azokat a gondokat, amelyekkel az erdélyi magyarság is szembesülni kénytelen.