Befutott az azeri diktátor üdvözlete is

Azerbajdzsán;október 23;Ilham Aliyev;

2025-10-23 11:02:00 CEST

Ilham Aliyev elnök gratulált Orbán Viktor miniszterelnöknek és a magyar népnek a magyar nemzeti ünnep alkalmából, és ezen alkalomból jókívánságait fejezte ki a magyar népnek.

Mint az azeri állami hírügynökség beszámolójából kiderül, az elnök biztos abban, hogy a két ország a jövőben is sikeresen folytathatja közös erőfeszítéseit annak érdekében, hogy még tovább erősödjenek a kétoldalú kapcsolatok. Alijev egyben erőt, boldogságot és sikert kívánt Orbán Viktor miniszterelnök munkájához, valamint tartós békét és jólétet a „baráti” magyar népnek.