Dobrev Klára: A múltunktól nem félni kell és nem is merengeni rajta, hanem szembenézni vele, megérteni, és tanulni belőle

október 23;Demokratikus Koalíció;Dobrev Klára;

2025-10-23 11:06:00 CEST

A nemzeti ünnepeink a múltból indulnak, de a jövőt szolgálják – jelentette ki egy csütörtök délelőtti Facebook-posztjában a Demokratikus Koalíció (DK) elnöke.

Dobrev Klára hangsúlyozta: a múlt tisztelete nemcsak a visszanézésről szól, hanem a jövő építésének mikéntjéről is – arról, mit őrzünk meg, és mit utasítunk el abból, amit elődeink tettek. Tovább visszük az értékeket, tanulunk a hibákból, és elutasítjuk a bűnöket. Így van ez egy nemzet, és így van ez egy család életében is – tette hozzá.

Hangsúlyozta: múltunktól nem félni kell, és nem is merengeni rajta, hanem szembenézni vele, megérteni, és tanulni belőle. „Csak így tudjuk a saját utunkat járni, és a gyermekeinknek olyan jövőt adni, amely méltó azokhoz, akik előttünk jártak” – zárta bejegyzését Dobrev Klára.



