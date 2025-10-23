Orbán Viktor chaten oszt feladatokat a Békemenet résztvevőinek

Orbán Viktor;október 23;békemenet;

2025-10-23 11:10:00 CEST

A miniszterelnök ma reggel negyed nyolckor már feladatot adott a Harcosok Klubjának csetcsoportjában azoknak, akik a Békemenetre készülnek – adta hírül a Telex.

Azt írta nekik, hogy „kezdésként zászlókat, táblákat elő, és készíts egy csapatfotót indulás előtt, amit feltöltesz az üzenőfaladra”, valamint hangsúlyozta, mennyire fontos, hogy egész nap minden bejegyzésükben szerepeljen a „Békemenet” szó. Fél 11 után arról írt, hogy „már javában zajlik a gyülekezés, rengetegen vagyunk”, és arra kérte a résztvevőket, hogy a tömegről is osszanak meg fényképet az üzenőfalukon.