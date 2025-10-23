Hankó Balázs: A történelem és az erkölcs Dávidot igazolta

október 23;Hankó Balázs;

Nemzeti szabadságunk és békénk mindennek az alapja: ha szabadságunk van, mindenünk van, ha szabadságunk nincs, semmink sincs – mondta a kulturális és innovációs miniszter csütörtökön Kistarcsán a Magyar Távirati Iroda (MTI) híre szerint.

Hankó Balázs a Pest vármegyei város megemlékezésén arról beszélt, hogy 1956. október 23-a a magyar történelem egyik legdicsőbb pontja. Nem azért, mert győzedelmes, hanem azért, mert bátor, és ellentmondást, megalkuvást nem tűrő.

Hozzátette: azért is dicső, mert a hazaszeretet, a hazához, a nemzethez való örök hűség felragyogása, Dávid harca Góliát ellen. És bár Góliát időt nyert, végérvényesen győzni nem tudott – a történelem és az erkölcs Dávidot igazolta.