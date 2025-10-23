Egy plakát is várja a Tisza-szimpatizánsokat a Deák téren

október 23;Tisza Párt;

2025-10-23 11:19:00 CEST

Azt még nem tudni, mi szerepel rajta, ugyanis fehér ponyvával letakarták.

Amikor a hvg.hu fotósa félrehúzta a takarást, egy ukrán zászló vált láthatóvá, alatta felirattal, azonban egyelőre nem ismert, pontosan mi szerepel a plakátokon, és kik helyezték el azokat. Vélhetően csak akkor derül majd ki, amikor a tér megtelik a Tisza Párt támogatóival. A Google utcaképei alapján úgy tűnik, ezen a helyszínen korábban nem állt óriásplakát, így valószínű, hogy ezek kifejezetten a tiszás gyülekezés alkalmából kerültek oda.