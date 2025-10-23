Hollik István szerint már most többen vannak a Békemeneten, mint Magyar Péter még el sem kezdődött felvonulásán

október 23;békemenet;Hollik István;

2025-10-23 11:46:00 CEST

Hurrá!

Magyarország számára a legfontosabb cél, hogy a szomszédságában zajló háború véget érjen, a béke mellé kell állni – mondta a 24.hu-nak Hollik István.

A kormánypárti országgyűlési képviselő hangsúlyozta, hogy a Békemenet a béke ügye mellett tesz hitet. Jelezte, nem számít összetűzésre Magyar Péterék Nemzeti Menetével. Úgy fogalmazott: „Elnézve, mennyien vagyunk már most itt, azok a magyarok vannak többen, akik a béke mellett állnak” – hozzátéve, tiszteletben tartják azok véleményét is, akik Magyar Pétert támogatják, ám szerinte az az oldal a háború pártján áll.

A politikus elmondta, a Fidesz igyekszik őket is meggyőzni. Arra a kérdésre, hogy ez a jelenlegi kommunikációval mennyire lehet sikeres, úgy reagált: a felvetés azt sugallja, hogy az üzenet nem elég meggyőző, de ezeket a kételyeket már 2013-ban, 2017-ben és 2021-ben is megfogalmazták, és az eredmény akkor is egyértelmű volt.

Hollik István ezúttal egy derűs, közösségformáló, a nemzeti egységet hangsúlyozó Orbán-beszédre számít.

Az országgyűlési képviselő egyébként úgy hirdette meg a létszámbeli győzelmet, hogy a Tisza Párt rendezvénye még nem kezdődött el.