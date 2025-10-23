Rogán Antal: Aki 2026-ban az ellenfeleinket választja, az a háborút választja

Rogán Antal;október 23;békemenet;

Vagy éveken át tartó háború következik, vagy béke, és mindössze pillanatok választanak el ettől a döntéstől, amelyben szerinte sok múlik a magyarokon – jelentette ki a Patrióta műsorában a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter.

Rogán Antal a 444 szemléje arról beszélt, hogy az elmúlt három évben minden „őrület” megállításában Magyarország és Orbán Viktor miniszterelnök játszott szerepet. Hozzátette: a világnak nagy szerencséje, hogy egy éve újra megválasztották Donald Trump amerikai elnököt, aki bátor kiállást tanúsít a béke mellett; nélküle a háború szerinte sokkal súlyosabb lenne. Többször hangsúlyozta, hogy Európában megindult a fegyverkezés, és ezek a fegyverek előbb-utóbb használatba kerülnek, ugyanakkor nem tért ki arra, hogy Magyarország is hosszabb ideje fegyverkezik.

A miniszter úgy fogalmazott: Brüsszelben azért akarják leváltani az Orbán-kormányt, hogy teljes háborús stratégiára állhassanak át Ukrajnában , ami a magyarok számára jelentős terhet jelentene. Azt mondta, „aki 2026-ban az ellenfeleinket választja, az a háborút választja”, és szerinte magasabb adókra, a háború finanszírozására, valamint Ukrajna támogatására kellene pénzt fordítani, ami elszegényítené a magyar családokat, a férfiakat pedig idővel katonai szolgálatra vihetnék, a legrosszabb esetben pedig az ukrán frontra.