Kutyákra veszélyes a dió

veszély;kutya;dió;

2025-10-24 22:36:00 CEST

Akár a négylábú kedvenc életébe is kerülhet, ha ősszel, a fáról leesett, nedves gyümölcsből többet fogyaszt. Ha megtörtént a baj, azonnal hívni kell az állatorvost.

Szeptember közepétől november végéig komoly veszélyforrást jelent a dió, különösen akkor, ha olyan időszakban lakmározik belőle a kutya, amikor sokat esett az eső. Ekkor ugyanis a penész vagy egyéb mérgező gombafélék elszaporodnak a dióban, ami komoly problémákat okozhat. Szélsőséges esetben akár tragédiával is végződhet, ha a gazdája nem veszi időben észre, hogy a kutya többet fogyaszt a nedves dióból.

„Azt azért érdemes tisztázni, ha egy darab diót a saját kertünkből elfogyasztott a kutyánk, nem kell vele feltétlenül fejvesztve rohanni a közeli orvosi rendelőbe. A problémát elsősorban az ismeretlen eredetű, nagy mennyiségű dió elfogyasztása okozza. A penészes dióban a mikotoxinok és a roquefortin C, valamint a penitrem A nevű neurotoxinok okozzák a gondot, de tiltott a fekete dió (Juglans nigra) is, ami eleve mérgező - mondta a Népszavának Nagy Angéla állatorvos. - Ezen felül a diónak magas a zsírtartalma, ami szintén nem tesz jót kedvencünknek, a túlzott mértékben elfogyasztott zsír komoly problémákat okozhat a hasnyálmirigynek."

A szakértő szerint az első tünetek akár pár perccel a dió megevése után is jelentkezhetnek, de előfordulhat, hogy csak több óra múlva jelentkeznek.

„Ez lehet remegés, hányás, hasmenés, koordinációs zavar, bizonytalan járás, hasfájás, izomgörcsök. A járás bizonytalanná válhat, a viselkedés lehet túlpörgő vagy éppenséggel nagyon levert. Megemelkedhet a testhőmérséklet, felgyorsulhat a szívverés, eszméletvesztés vagy légzési problémák is lehetnek - sorolta a mérgezés lehetséges tüneteit a szakember. - Ha ezek közül több is jelentkezik egyszerre, vagy a súlyosabb tünetek közül észlelünk valamit, akkor forduljunk minél előbb állatorvoshoz.”

A doktornő hozzátette, a diómérgezés a gyors közbeavatkozás elaradása esetén nagyon hamar súlyosbodhat, és olyan is előfordul, hogy életveszélyes állapotba kerül a kedvencünk. Nagy Angéla nem javasolja, hogy ha a kutyánk diót fogyasztott, és a fenti tünetek jelentkeznek, akkor otthon kezdjük el kezelni az ebet.

„Az otthoni hánytatás állatorvosi szaktudás nélkül nagyon veszélyes lehet, ha felhívjuk az ügyeletet és ők ezt a módszert javasolják, és a teljes folyamat alatt telefonos kapcsolat áll fenn, az más. De mindenképpen hívjunk orvost!” A szakember szerint a hánytatás ráadásul nem akadályozza meg a toxinok felszívódását, és otthon nem is derül ki biztosan, hogy mivel áll szemben a gazdi és kedvence. A hánytatással sérüléseket is lehet okozni, különösen igaz ez egy görcsökkel küzdő kutyánál.

Az állatorvos infúziós kezeléssel, görcsoldókkal, ha szükséges aktív szénnel, és ezek mellé támogató kezeléssel nagy eséllyel megmenti a négylábút.

„Mint oly sok esetben, itt is a megelőzéssel segíthetünk legtöbbet - hangsúlyozta az állatorvos. - Hívjunk trénert, menjünk kutyaiskolába és tanítsuk meg a kutyánknak, hogy nem eszünk a földről! Ez nem csak a diónál jelent majd segítséget, de elkerülhető vele a például a kertbe bedobált mérgező ételek vagy a szöges virslifalatok megevése is.”

A szakember azt is kiemelte, hogy az őszi időszakban gyakran kell összeszedni a lehullott diókat, amiket a kutyától elzárva, száraz, hűvös helyen kell tárolni. Ezzel csökken a veszélye annak, hogy penészes diót eszik a kíváncsi állat, ha mégis megtalálja és hozzá tud férni. Tanítsuk meg neki a „nem” vagy az „ereszd” parancsokat, így elkerülhetjük azt is, hogy séta közben egyen fel valamit a földről.

„Ha a kutyusunk makacs, vagy imádja a pocakját és nem lehet meggyőzni a dióevés elkerüléséről, akkor a fa elkerítése is megoldást jelenthet."