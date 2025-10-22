Földrengés volt az éjszaka Csongrád térségében

földrengés;Csongrád;

2025-10-22 06:31:00 CEST

A földmozgást a lakosság is érezte.

Szerda hajnalban, 0:50-kor 4,1-es magnitúdójú földrengés történt Csongrád térségében – közölte a HUN-REN FI Kövesligethy Radó Szeizmológia Obszervatórium.

A rengést a lakosság Csongrádon és több környező településen is érezte, károkról eddig nem érkezett bejelentés.

A közlemény kiemeli, hogy a mostani esemény földrajzilag közel esik az idei nyáron Csongrád közelében észlelt földrengéssorozathoz. Ilyen erősségű földrengést gyakran követhetnek kisebb utórengések a következő napokban, hetekben.

„Intézetünk vizsgálja, hogy a mostani rengés összefüggésben áll-e a nyári eseményekkel, illetve hogy kapcsolódik-e a Magyarország területén azonosított, jelenleg is aktív szerkezeti vonalakhoz (Koroknai és mtsai, 2020). A nyári csongrádi szeizmikus események előzetes értelmezése szerint azok nagy valószínűséggel nem a jelenleg aktív K–ÉK – Ny–DNy irányú zónákhoz köthetők, hanem feltehetően a Pannon-medence rövidülésével összefüggő, arra merőleges, mélyebben fekvő szerkezetekhez. A mostani rengés és az esetlegesen várható utórengések részletes elemzése adhat még pontosabb képet ennek földtani értelmezéséhez” – hangsúlyozta az obszervatórium.