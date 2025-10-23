Navracsics Tibor: A jövő útja a nemzeti közmegegyezésen alapuló Magyarország megteremtése

Navracsics Tibor;október 23;

2025-10-23 12:04:00 CEST

A nemzeti közmegegyezésen alapuló Magyarország megteremtése a cél, amellyel mind a mai napig adósok vagyunk 1956 nemzedékének – hangsúlyozta a közigazgatási és területfejlesztési miniszter Sümegen tartott ünnepi beszédében csütörtökön.

Navracsics Tibor a Magyar Távirati Iroda (MTI) híre szerint azt mondta, 1956. október 23. a legfiatalabb nemzeti ünnepünk, hiszen még élnek a szemtanúi. Fiatal azért is, mert az 1956-ot követő évtizedekben az újra hatalomra kerülő kommunista apparátus tiltotta az erről való megemlékezést és a személyes történetek elmesélését. Hozzátette: „Az otthonokban mégis elmondattak ezek a történetek, így áthagyományozódtak nemzedékről nemzedékre.” Így 1989-ben, amikor szabaddá vált a megemlékezés, nagyjából mindenki tudta, mi történt 1956. október 23-án.

Hiszünk abban, hogy a jövő útja a nemzeti közmegegyezésen alapuló Magyarország megteremtése” - fogalmazott a miniszter.