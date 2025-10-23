Lassan megérkezik a Békemenet a Kossuth térre

október 23;békemenet;

2025-10-23 12:37:00 CEST

„Békét akarunk!” – skandálja a menet élén haladó csoport, miközben már közelednek a Kossuth térhez. Az Alkotmány utcában hangszórókból szól a zene, éppen az Edda A kör közepén állok című dala hallatszik, Pataky Attila pedig az első sorban vonul.

A Margit hídon már kevesebben maradtak, a tömeg vége a Szent István körúton halad. Innen nézve úgy tűnik, egészen a Nyugati térig sűrűn állnak az emberek. Egy pár arról beszélt, nem fog mindenki beférni a Kossuth térre. A menet közepén zene kíséri a felvonulókat, ám a hátsóbb részeken ez már alig hallható. A Margit híd pesti hídfőjénél árusok is felállították standjaikat, de amint a tömeg elhaladt, már kezdtek is pakolni.