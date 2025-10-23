1956-os forradalom;

Elindult a Nemzeti Menet a Hősök terére

Magyar Péter is befutott, amivel elindult a Nemzeti Menet végig az Andrássy úton a Hősök tere felé, ahol a Tisza Párt elnöke megtartja a beszédét. Az első sorban az „emlékezés virágait”, vagyis fehér rózsákat visznek a résztvevők. 

Az ellenzéki politikus szerint az Orbán család most is itt tölti majd a hosszú hétvégét.