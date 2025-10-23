Hadházy Ákos Hatvanpusztáról: Akármit hablatyol ma Orbán, egyetlen célja, hogy a választások után nyugodtan élvezhesse ezt az eszement luxust

Furcsa, nem volt zárva Pusztaverszáj egyik mellékbejáratán a kapu. Orbánék még biztosan nem voltak ott, mert olyankor nem Lőrinc cégének cigiző biztonsági őrei, hanem Pintér TEK-esei őrzik a kastélyt – posztolta a Békemenet idején Hatvanpusztán tartózkodó Hadházy Ákos, aki szerint a szokás, a nyitott kapu és a zúgó kiszolgáló épület arra utal, hogy most is itt töltik majd a hosszúhétvégét.
– Akárhogy is, egy biztos: 56 mártírjai biztosan nem egy ilyen országért adták az életüket. És az is: akármit hablatyol ma Orbán, csak egyetlen célja van: hogy a választások után nyugodtan élvezhesse ezt az eszement luxust – tette hozzá a független országgyűlési képviselő.
Az október 23-i megemlékezek sorában lapunk is beszámolt róla, hogy Hadházy Ákos már reggel bejelentkezett Orbán Viktor családjának fényűző birtoka mellől, ahol összehasonlította a diktatúra ellen harcoló, életüket is áldozó forradalmárok dolgát és a mai ellenzék helyzetét. – A mostani ellenzék még nem jött rá, hogy ha nem tiszták a választások feltételei, akkor sokkal nehezebb győzni, sokkal nagyobb az esélye annak, hogy marad a korrupt hatalom a helyén – figyelmeztetett.