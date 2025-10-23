Egy egész kis '56

1956-os forradalom;

2025-10-23 14:51:00 CEST

A Nemzeti Menet útját installációk szegélyezik, ugyanúgy, mint tavaly. Ez Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke, színházi rendező kézjegye. A Nagymező utca és az Andrássy út sarkán égő autóroncsokat lehet látni, füstgép is van, egy performansz keretében a statiszták rohamot indítanak a szovjet egységek ellen. Kicsivel később egy férfi egy kisebb emelvényen élőben zongorázza a Tavaszi szél...-t.

Az Andrássy úton molinókat is kifeszítettek: „Habár fölül a gálya (...) azért a víz az úr”, „Nincs jobb, nincs bal, csak magyar” és „A szabadság ott kezdődik, ahol megszűnik a félelem”. Az élen Magyar Péter, Bódis Kriszta, Ruszin-Szendi Romulusz, Kulja András, Kollár Kinga, Bujdosó Andrea, Radnai Márk, Rost Andrea, Nagy Ervin áll egy „1956: forradalom, 2026: rendszerváltás” feliratú molinóval.