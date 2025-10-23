Orbán Viktor: Cserben hagytak bennünket, mint mindig, amikor komolyra fordult a dolog

Orbán Viktor;október 23;

2025-10-23 14:45:00 CEST

Szerinte a magyar nép soha nem adja fel önmagát, nem akar jutalomfalatot, csak azt, hogy hagyják békén. Európai Unió: igen. Brüsszel: nem, ha pedig „Brüsszel” nem akadályozná az amerikai elnök békemisszióját, már vége lenne az orosz-ukrán háborúnak. Ez volt a miniszterelnök ünnepi beszéde 2025-ben.

Ma megmutatjuk a világnak, hogy Magyarország nem felejti el hőseit és bármikor képes újakat teremteni – jelentette ki október 23-ai beszédében a miniszterelnök. Orbán Viktor a Kossuth téren megjelenő tömeg előtt külön köszöntötte a Békemenetet, szerinte talán Európa legnagyobb hazafias mozgalmát, amely a liberális korszellem és a brüsszeli elnyomók ellenében képes volt megvédeni a hazáját. – Képesek voltatok 16 évig, s ki tudja még meddig - kormányon tartani Európa egyetlen keresztény-konzervatív és nemzeti kormányát. – Képesek voltatok megalkotni Európa egyetlen keresztény és hazafias alkotmányát. Képesek voltatok megvédeni Magyarország határait, és megtartani hazánkat Európa egyetlen migránsmentes országaként” - sorolta a kormányfő, mit tart a Békemenet érdemének. Szerinte ez a mozgalom képes volt arra is, hogy „egyetlenként az egész brüsszeli kígyófészekkel szemben megvédeni a családjaitokat, kizavarni az iskolákból az LMBTQ-aktivistákat, képesek voltatok megvédeni a gyermekeiteket, a természet és a teremtés rendjével ellentétes” eszméktől és tanításoktól. Európában milliók vágynak olyan politikai erőre, amely migránsmentes, szabad, keresztény és hazafias országot képvisel. Sokan mindent feláldoznának ezért, míg itt nem kellett áldozatot hozni - mondta a miniszterelnök.

Orbán Viktor szerint 1956-ban a magyar szív dobbanását az egész világ meghallotta, és megrendült a világkommunizmus. Budapest példát adott a rab nemzeteknek, reményt az elnyomottaknak, és megmutatta, hogy a szabadság kivívott jog. A magyar '56 nélkül nem lett volna prágai ’68, lengyel szolidaritás, berlini falomlás és a szocialista világrend bukása sem. A világ ma is tudja: a magyar soha nem adja fel önmagát - fejtegette, megjegyezve: 1956 a bizonyíték, mi magyarok mindig többet adtunk a világnak, mint amit kaptunk tőle.

1956 az emberi méltóság ünnepe, a tartásunk 69 év alatt sem változott. Cserben hagytak bennünket, mint mindig, amikor komolyra fordult a dolog – fájlalta ezután a miniszterelnök, aki szerint a magyarok nem kérnek sokat az élettől, beérik a szabadsággal, nem érdeklik őket a jutalomfalatok.

Kijelentette: a magyarok beérik a szabadsággal, nem várnak dicséretet, jutalomfalatot vagy elismerést, és nem akarnak birodalmat építeni. Nem oktatnak másokat, de vállalják az igaz ügy érdekében a küldetést. Egyetlen kérést tartanak fontosnak: hagyják őket békén, élni és dönteni szabadon. Csak egy szabadságot ismernek – a magyarok szabadságát, amihez ragaszkodnak. Ehhez pedig megvannak az eszközök. – Hiába fenyegetnek bennünket hatalmak, vagy a magát szánalmasan világhatalomnak képzelő Brüsszel. Nem térdelünk le, és mindig van néhány mesterfogás a tarsolyunkban. Innen már elkotródott a helytartótanács, kimentek a szovjetek, hazahurcolkodott az IMF, eloldalogtak a migrációpárti brüsszeliek. Egyik sem bírt lenyelni bennünket, megakadtunk a torkukon, és még nekik kellett örülniük, hogy nagyobb baj nélkül megúszták – fogalmazott.

A kormányfő azt mondta, hogy az általa háborúpártinak tartott országok már létrehozták a háborús szövetséget, utánozhatatlan eleganciával a „hajlandók koalíciójának” nevezik. Hajlandóak elküldeni másokat meghalni, és készek még több fegyvert, még több pénzt küldeni Ukrajnába. Az orosz-ukrán háborút saját háborújukká nyilvánították, benne vannak nyakig – bírálta a miniszterelnök az Európai Uniót, szerinte

ha „Brüsszel” nem akadályozná az amerikai elnök békemisszióját, már vége lenne az orosz-ukrán háborúnak.

mindenki tudja, ha Donald Trump lett volna az elnök, a háború ki sem tört volna, és ha most nem gáncsolnák, már béke lenne – mondta.

Hozzátette: a háború megbénítja az európai és a magyar gazdaságot, eddig 185 milliárd eurót költöttek rá, és újabb milliárdokat akarnak kivenni az európaiak zsebéből. Az emberek pénze számolatlanul ömlik Ukrajnába, miközben nő az energiaár, tombol a háborús infláció, gyengülnek a gazdaságok és zárnak be a gyárak. Amíg tart a háború, nem lesz fejlődés Európában, ezért különösen figyelemre méltó, hogy Magyarország egyszerre valósítja meg Európa legnagyobb otthonteremtési programját és adócsökkentő forradalmát.

Beszélt arról is, hogy öt hónap múlva hazánknak döntenie kell a saját sorsáról. – Mi rendben vagyunk. Láthatjátok, ha mozdulni kell, együtt mozdulunk; ha stratégiai nyugalom kell, kivárjuk a megfelelő ütemet.

És ha eljön a pillanat, és suhintani kell, suhintani is fogunk. A golyóstollainkkal – csak ki ne szakadjon a szavazólap

– fogadkozott.

Orbán Viktor hangsúlyozta, „egyetlen lélekről sem lehet lemondani”, mert minden magyar felelős minden magyarért. Nem a vezetőkről van szó – nekik megvannak a gazdáik, pontosan tudják, mit tesznek és miért. Sok magyar azonban azt hiszi, hogy jó ügyet szolgál, amikor az Európai Uniót és az onnan küldött bábkormány-jelölteket támogatja. – Az Európai Néppárt nem a barátunk, hanem a rosszakarónk. Az Európai Unió és magyar megbízottjai nem fejlődést, hanem háborút hoznak Magyarországra. Akik azt hiszik, hogy a kormányváltást támogatják, valójában a háborút támogatják – ha tudnak róla, ha nem. Nem a kormányváltást támogatják, hanem a brüsszeli bürokratákat, akik ránk akarják kényszeríteni a migrációs paktumot, és bevándorlóországgá akarják tenni Magyarországot. Akik a kormányváltást akarják, nem a jobb életet, hanem éppen ellenkezőleg: az adóemelést, a nyugdíjadót, a rezsicsökkentés eltörlését és a családtámogatás megcsonkítását támogatják. És ez így van akkor is, ha ők ezt nem tudják, nem hiszik, vagy nem akarják hinni. Beszélni kell hát velük” – fogalmazott.

A miniszterelnök nyomatékosította, hogy a fiatalokkal is beszélni kell, így a következő gondolatsort nekik címezte: a hazát védeni igaz ügy. Nem manipuláció, nem kamu, nem átverés; aki súlyt és komolyságot akar, álljon az igaz ügy mellé, legyen bátor, tegyen és védje meg a legnemesebbet. A brüsszeli birodalom nem akarja, hogy hazafiak legyenek; azt akarja, hogy hazátlan európaiak legyenek, maradjanak a virtuális világban, és gépre kötve szunnyadjanak. Ideje fellázadni: a magyar fiatalok is lehetnek hazafiak, szabad és büszke magyarok, de előbb le kell jönniük a gépről, és ki kell hajítani a brüsszeli infúziót – sorolta. Mint fogalmazott: – Nincs hová bújni, és nincs hová hátrálni. A háború elvenné a jövőnket, ez van, ha tetszik, ha nem.

Magyarország a brüsszeli háborús uszítók útjában áll. ’56-ban tankokkal jöttek, ma pénzügyi szankciókkal. Ahogy akkor megtalálták a maguk pufajkásait, ma is megvannak a brüsszeli mesterterv slim fit szekértolói.

Orbán Viktor kijelentette, az európai népek együttműködése századok óta a legnagyszerűbb gondolat, mégis brüsszeli elnyomás lett belőle. Nem lehet velük megegyezni. Ezek már csak a behódolást ismerik. Aki Brüsszellel egyezkedik, az behódolt. Behódolt a migrációnak, és behódolt a háborús terveknek. Nincs arany középút. Európai Unió: igen. Brüsszel: nem – mondta Orbán Viktor.

Beszédét a miniszterelnök azzal zárta: – Jövőre meg kell mutatnunk a világnak, hogy van egy nemzet Európa szívében, amely nem fél a saját útján járni. Van egy nemzet, amely nem enged a zsarolásnak. Egy nemzet, amely nem hátrál meg a történelem viharában. Ezek vagyunk mi, magyarok, a szabadság vándorai. És amíg itt vagyunk, ezen a téren, és amíg lesz akár egyetlen magyar is a Földön, addig lesz, aki kimondja: itt béke lesz, mert mi békét akarunk, és szabadság lesz, mert mi szabadságra születtünk.