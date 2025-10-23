1956-os forradalom;

A Kossuth téren vége az ünnepi műsornak, kezdenek szállingózni az emberek

A vidékről érkezők közül többen buszra szállnak hazafelé. Magyar Péter hívta a Békemenet résztvevőit is a Nemzeti Menetére, de nem úgy tűnik, hogy sokan át akarnának menni. 

Téged nem a falu erősített meg abban, amit tettél, téged a tiszások erősítettek meg – jelentette ki a Fidesz kommunikációs igazgatója.