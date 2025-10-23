A választókörzetem minden településén komoly fejlesztések fognak indulni, csak nálatok nem – üzente Menczer Tamás a pilisborosjenői polgármesternek

október 23;Pilisborosjenő;Menczer Tamás;Tömöri Balázs;

2025-10-23 14:53:00 CEST

Téged nem a falu erősített meg abban, amit tettél, téged a tiszások erősítettek meg – jelentette ki a Fidesz kommunikációs igazgatója.

– A falu legrosszabb polgármestere vagy. Borosjenő egy csomó pénztől elesik azért, mert te nem végezted el időben a munkádat. A következő hónapokban a választókörzetem minden településén komoly fejlesztések fognak indulni, történni és kezdődni, zajlani. A borosjenőiek azt fogják látni, hogy mindenhol fejlesztések vannak, érted, az összes településen, csak nálatok nem, mert te nem végezted el időben a munkádat, Balázs – üzente Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a pilisborosjenői polgármesternek.

Az ügy előzménye, hogy hivatalosan a „megosztottság-növelő hatása” miatt lemondta Menczer Tamásnak a tervezett ünnepi beszédét Pilisborosjenő polgármestere. Kedden még maga a polgármester jelentette be, hogy a Fidesz kommunikációs igazgatója részt venne az ünnepségen, az erről szóló Facebook-posztja alatt azonban több kommentelő is jelezte, hogy nem tetszik neki a fellépés ötlete. Tömöri Balázs ezzel kapcsolatban közölte: „Nem jól ítéltem meg a napi darálóban a helyzetet és sok más szempont is felmerült és elgondolkodtatott azon felül, hogy figyelembe kell vennem azt is, hogy a falubeli szavazók (is) pártpolitikai alapon megosztottak. Azt szeretném, hogy maradjanak a faluban megélt nemzeti ünnepeink aktuális pártpolitikától és megosztottságtól-mentes, mindenki számára nyitott és méltóságteljes események a jövőben is.”

Menczer a Facebook-oldalán közzétett csütörtöki videójában a polgármesternek címezve azt is közölte, „hazudsz Balázs, ráadásul sunyi, aljas, igazi liberális módon, téged nem a falu erősített meg abban, amit tettél, téged a tiszások erősítettek meg”. A fideszes politikus összegzése szerint Tömöri Balázs „a tiszások miatt” kitiltott egy megválasztott parlamenti képviselőt a nemzeti ünnepről. – Ugyan Borosjenő korábban nem tartozott az én körzetemhez, de most már oda tartozik, és korábban is fideszes képviselőhöz tartozott. Te kitiltod a megválasztott parlamenti képviselőket a nemzeti ünnepről? – tette fel a kérdést, megjegyezve, „az úgy van, hogy a képviselő beszél, mert őt választották meg, az emberek meg majd eldöntik, hogy tetszik-e nekik vagy nem. És hogyha nem tetszik, akkor négy év múlva választanak egy másik képviselőt. Ilyen a demokrácia”.

– Na, Magyar Péter vár téged, irány a háborús menet, én meg megyek a Békemenetre. Mindenki, ahova tartozik – zárta videóját Menczer Tamás.