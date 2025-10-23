Erdő mellett estvéledtem, Rabszolgák kórusa, utolsó lehetőség

1956-os forradalom;

2025-10-23 16:39:00 CEST

Elkezdődött a Tisza Párt műsora a Hősök terén. A népdalt és a Verdi-féle Nabucco világhírű kórusművét is Rost Andrea adja elő, az utóbbit Nagy Ervin és mások társaságában. A Rabszolgák kórusának a szövegét kiosztották a tömegben, bárki csatlakozhat. A kettő között egy Benceként bemutatott 15 éves fiú beszélt a szabadságról és arról, hogy a fiataloknak meg kell adni a lehetőséget. Szerinte talán ez az utolsó lehetőség, hogy visszavegyék Magyarországot a politikusoktól, 2026 nem egy párt és párt közötti választásról szól.