Ruszkik, haza! – üzente a Magyarországról kitiltott Robert Brovdi az 1956-os forradalom évfordulóján

üzenet;október 23;Petőfi Sándor;ruszkik haza;választás 2026;Robert Brovdi;

2025-10-23 16:39:00 CEST

Az ukrán drónflotta ungvári születésű vezetője Petőfi Sándor soraival magyarul és ukránul kívánt vér nélküli 2026-os választást édesapja hazájának.

„69 évvel ezelőtt édesapám, Brovdi József történelmi hazája bátran kimondta a vörös diktatúrának: »Ruszkik haza!« A »ruszkij mir« megszállója kontingensekkel vonult be Magyarországra, tankokkal és gyalogsággal áthaladva a kárpátaljai Munkács–Beregszász útvonalon a határ felé, majd tovább befelé az országba. És vér folyt” – így emlékezett a Facebookon és a Telegramon is közzétett üzenetében Robert Brovdi, vagyis Bródi Róbert, az ukrán drónflotta ungvári születésű vezetője.

– Ma Orbán Viktor torz értelmezésben él azokkal az eseményekkel kapcsolatban. Ő maga nem érezte őseink fizikai fájdalmát, vagy már elfeledte azt. Az utódoknak pedig eladják a „nekünk Magyarország az első” univerzális kifejezést, miközben a véres pénz és a hatalom elhomályosítja az elmét. Magyar nép! Tudom, hogy ma összegyűltök, és elhangzanak majd az alternatív nézőpontok. Nyilvánvaló, hogy ma elkezdődik a választási kampány Magyarországon. Legyen hát vér nélkül! – buzdított Robert Brovdi.

A Magyarországról a Barátság kőolajvezeték elleni támadása miatt kitiltott magyar parancsnok Petőfi Sándor Nemzeti dalának első versszakával üzente, hogy rabok tovább nem leszünk. Mint hozzáfűzte: „A politikán kívül. Magyarul és ukránul. A harctéren, a megszálló elleni küzdelemben. Ruszkik haza!” Sorait a katonai hívójelével írta alá: Magyar.