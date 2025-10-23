Orbán Viktor: Kétszer annyian voltunk

ellenzék;Orbán Viktor;október 23;kormánypárt;békemenet;számháború;Magyar Péter;nemzeti menet;

2025-10-23 19:01:00 CEST

A miniszterelnök a saját Facebook-oldalán maga hamisította meg a valóságot.

Még véget sem értek 1956-os forradalom 69. évfordulójának rendezett budapesti ünnepsorozat, Orbán Viktor úgy gondolta, hogy máris megkezdi a számháborút, amelyet az elemzők már jó előre jeleztek. A kormányfő a Facebook-oldalán azt írta: „Kétszer annyian voltunk a Békemeneten, mint a Tisza háborús menetén. Köszönjük!”

A miniszterelnöki posztnak már a nyelvezete is felvezette, hogy célja nem a vetélkedés, a pártok versenye, hanem a lejáratás. A Békemenetet a nevén emlegette, míg a Magyar Péter vezette Tisza Párt Nemzeti Menetét le sem írta, sőt azt háborúsnak nevezte.

Orbán Viktor azon megállapítása, hogy kétszer annyian lettek volna a kormánypárti rendezvényen, mint az ellenzékin azért hamis, mert míg a Békemenetről olyan fotót tett közzé, amelyik azt mutatta, hogy a tömeg már a Margit hídon és a környékén haladt. Ezzel szemben az ellenzéki Nemzeti Menetről nem, csak a Hősök teréről, azaz a végállomásról készített képpel igazolta állítását kormányfő. Csakhogy a Nemzeti Menetről a kép jól láthatóan akkor készült, amikor felvonulók jelentős része meg sem érkezett.

Egyelőre az tűnik biztosnak, hogy mindkét rendezvényen elég nagy tömeg vett részt.