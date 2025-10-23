Kósa Lajos szerint több száz név kerülhet ki az utónévjegyzékből

Novemberben elkezdődhet az érdemi munka az Utónév-engedélyezési Bizottságban, és akár még az idén elkészülhet az új, megritkított utónévjegyzék – mondta Kósa Lajos a 24.hu-nak.
Az Orbán-kormány a fideszes politikus javaslatára döntött úgy, hogy a kulturális és innovációs miniszter hatáskörébe emeli az utónevek gondozását, majd Hankó Balázs éppen Kósát nevezte ki az erre szakosodott bizottság elnökévé. A portál megtudta,
a testület első dolga az lesz, hogy a jelenlegi, már rendeleti szintre emelt utónévjegyzéket felülvizsgálják, és kiszedik belőle azokat a neveket, amelyeket nem tartanak arra alkalmasnak, hogy azokat a jövő generációja viselje.
A hvg.hu összefoglalója szerint a cikkből kiderül az is, hogy Kósa Lajos közölte, novemberben lesz egy találkozójuk, ahol már érdemi munkát végeznek.
– 220-nál több olyan név van jelenleg, amit nem visel senki, ezek valószínűleg kikerülnek a jegyzékből. De az egész Gyűrűk Ura-világ nem illeszkedik a magyar hagyományokhoz
– fogalmazott, hozzátéve, összesen több száz utónév is kikerülhet a jegyzékből.
