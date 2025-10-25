Megvalósulhat a fiatal férfiak rémálma, a társadalomkutató szerint Magyarország nem fogja megúszni a sorkatonai szolgálat bevezetését

Magyarország;hadkötelezettség;sorkatonai szolgálat;orosz-ukrán háború;Bulányi György;

2025-10-25 08:57:00 CEST

A nagypolitika elvileg elutasítja a hadkötelezettség ötletét, de...

„Bárki lesz is hatalmon, az általános hadkötelezettséget vissza fogják állítani Magyarországon” – írta ki a közösségi oldalára Csapody Tamás társadalomkutató, hadtörténész, a Bokor katolikus bázisközösségi mozgalom tagja.

A Bulányi György (1919–2010) piarista szerzetes által alapított Bokor nemrég ünnepelte fennállásának 80. évfordulóját. A közösség tagjai a Kádár-korszakban kiálltak az általános hadkötelezettség megszüntetéséért, többen vállalták a katonaság megtagadása miatti bebörtönzést és a mellőzést. A Bokor a rendszerváltás után is támogatta az emberi jogok érvényesülését, a lelkiismereti okból történő polgári szolgálat bevezetését.

Csapody Tamás nincs egyedül véleményével: a Bokor közösség „Másik arcod” elnevezésű munkacsoportja is a sorkatonaság újbóli bevezetésével számol. A munkacsoport petíciót indított, kérve, hogy a felfüggesztett általános hadkötelezettség visszaállítása esetére a honvédelmi törvény ismét tartalmazza a polgári szolgálat lehetőségét.

A Fidesz ifjúsági szervezete, a Fidelitas közben azért kezdett aláírásgyűjtésbe, hogy nyomatékosítsa: nem engedi a sorkatonaság visszatérését. Persze, a kezdeményezésnek közvetlen pártpolitikai okai vannak. A kormány azzal támadja a Tisza Pártot, hogy az általános hadkötelezettség bevezetésére készül, Ruszin-Szendi Romulusz, a honvédség korábbi parancsnoka az „ukrán frontra küldené a magyar fiatalokat”.

Ruszin-Szendi Romulusz reagálása szerint a kormányzati propaganda kiragadott egy részletet az egyik beszédéből, azért, hogy félelmet keltsen és szándékosan megvezesse a lakosságot. Hangsúlyozta, hogy a Tisza nem állítja vissza a sorkötelességet. Utalt arra is, hogy történetesen éppen a fideszes házelnök volt az, aki a sorkatonaság mellett kardoskodott.

Egész pontosan: Kövér László 2016-ban katasztrofális hibának nevezte a sorkötelezettség eltörlését. amit Simicskó István, egy másik kormánypárti politikus, volt honvédelmi miniszter a maga részéről 2022 nyarán a magyar baloldal „történelmi bűnének” minősített.

Az Orbán-kormány köreihez tartozó Schmidt Mária szintén azzal állt elő, hogy meg kell gondolni az általános hadkötelezettség bevezetését – a nőknél is. A Terror Háza Múzeum főigazgatója úgy vélte, az ügy megérne egy nemzeti konzultációt.

A téma tavaly is előkerült. Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke már akkor kijelentette, „egy szó sem igaz” abból, hogy pártja a sorkötelesség bevezetését tervezné. Orbán Viktor miniszterelnök ugyancsak azt nyilatkozta, hogy nincs napirenden ilyen intézkedés.

A mostani politikusi megnyilvánulásokból jól kivehető, hogy a pártok tudják: ezzel a népszerűtlen lépéssel nagy társadalmi tiltakozást váltanának ki. Csapody Tamás kérdésünkre, miért veszi mégis biztosra a sorkötelesség visszaállítását, azzal érvelt, hogy a szomszédos országokban komolyan gondolkodnak a bevezetéséről, vagy már be is vezették. A nyugati országokban szintén ez a helyzet, még akkor is, ha nem feltétlenül általános érvénnyel, hanem bizonyos korlátozásokkal léptették életbe a kötelező szolgálatot. Dániában szó van arról, hogy valamilyen formában a nőket is bevonják a hadkötelezettség körébe.

Az orosz-ukrán háború miatt ez a hullám Magyarországot is el fogja érni, függetlenül attól, hogy ki nyeri a jövő évi parlamenti választást

– mondta Csapody Tamás. A szomszédunkban évek óta zajló háború felerősítette a sorkatonaságról való gondolkodást, a militarizmust és a fegyverkezési versenyt. A bizonyos mértékig valós veszélyérzet akkor se múlna el, ha valamilyen csoda folytán Ukrajnának és Oroszországnak belátható időn belül sikerülne békét kötni. „Minél inkább cáfolják, hogy a sorkatonai szolgálat visszahozását szeretnék, annál inkább esélye van annak, hogy bevezetik” – közölte a társadalomkutató.

Hadtudományi tény – konstatálta Csapody Tamás –, hogy bármilyen fejlett a katonai technológia, bármennyire nem a tömeghadseregek korát éljük, „golyófogók sokaságára” mindig szükség van: márpedig ezt csak a sorállomány létrehozásával lehet előteremteni.