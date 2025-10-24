2026 januárjától visszaállítják a sorkatonai szolgálatot Horvátországban

Horvátország;visszaállítás;parlamenti szavazás;sorkatonai szolgálat;2026;

2025-10-24 18:00:00 CEST

Idén nyáron még csak tervezte a zágrábi kormány, most a parlament is megszavazta a 18 éven felüli férfiak részére kötelező bevonulást. A kiképzés két hónapos lesz, és mindenkinek beleszámít majd a szolgálati idejébe.

A horvát parlament elfogadta pénteken a védelmi törvény módosításait, amelyekkel visszaállítják a sorkatonai szolgálatot – írja az MTI horvát sajtójelentések nyomán. A 151 tagú törvényhozásban 84 képviselő támogatta, 30-an tartózkodtak, 11 pedig ellene szavaztak a kötelező katonai szolgálatot újra bevezető jogszabálynak. A katonai alapkiképzés két hónapig tart majd, és 2026 januárjában indul a knini, a slunji és a pozsegai laktanyákban. Évente öt turnus kiképzését tervezik, turnusonként mintegy 800 sorkatonával.

– Minden 18. életévét betöltött férfi még az év végéig behívót kap, és abban a naptári évben vonul be kiképzésre, amelyben betölti 19. életévét. A bevonulás előtt kötelező egészségügyi alkalmassági vizsgálaton esnek át. A szolgálatra 19 és 30 éves kor között önkéntesen is lehet jelentkezni, nőknek is. A lelkiismereti okokra hivatkozó sorkötelesek polgári szolgálatot teljesíthetnek a belügyminisztérium polgári védelmi szervezeteiben vagy a lakóhelyük szerinti önkormányzatnál. A polgári védelemnél a szolgálat három hónapig tart folyamatos munkarendben, míg a helyi tűz- és polgári védelem, környezet- és településgazdálkodás, illetve útfenntartás területén négyhónapos szolgálat teljesítendő, heti ötnapos, napi nyolcórás munkarendben.

A kiképzés - akár katonai, akár polgári - hallgatói jogviszony esetén 29 éves korig, élsportolók számára világ- és Európa-bajnokságon való részvétel idejére egy évig halasztható el. A sorkatonák havi 1100 euró (mintegy 450 ezer forint) illetményt kapnak, és a szolgálat idejére munkajogi védelem illeti meg őket. A kéthónapos kiképzés beleszámít a szolgálati időbe, és előnyt jelent az állami vagy más közszolgálati állásokra való pályázáskor.

A törvény rendelkezik a szolgálat alóli felmentésekről, valamint a szankciókról azokban az esetekben, ha valaki nem tesz eleget a behívásnak. Utóbbi esetben rendőri előállítás is elrendelhető, emellett 250 és 1320 euró közötti pénzbírság szabható ki. Lapunk is beszámolt róla, hogy a horvát védelmi tárca idén júniusban elkészítette a sorkatonaság visszaállításáról szóló tervezetet, és azt szerették volna, ha már ősztől elindulhatnak a kiképzések. Ugyancsak írtunk arról, hogy az elmúlt hetekben Németországban bontakozott ki vita a kötelező katonai szolgálat újbóli bevezetéséről.