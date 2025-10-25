Húsz, Ukrajnát támogató ország zárná ki az orosz energiát a globális piacról

Ukrajna;Egyesült Királyság;orosz megszállás;

2025-10-25 08:29:00 CEST

A főbb pontokban sikerült megállapodni, a részletek azonban nem ismertek.

Több mint húsz, Ukrajnát támogató ország vállalta, hogy kiszorítja az orosz olajat és gázt a nemzetközi piacokról, ezzel is fokozva a nyomást Vlagyimir Putyin orosz elnökre a háború befejezése érdekében – írja a BBC.

A brit miniszterelnök azt mondta, céljuk az orosz hadigépezet pénzügyi forrásainak elzárása. Sir Keir Starmer minderről azt követően beszélt, hogy Londonban fogadta az úgynevezett tettre készek koalícióját. A londoni csúcstalálkozót követő közös sajtótájékoztatón kijelentette, hogy Putyin nem mutat valódi szándékot a békekötésre, ezért Ukrajna szövetségesei világos tervet fogadtak el az év hátralévő részére az ország további támogatásáról. A brit kormányfő hozzátette, hogy ez a terv magában foglalja Oroszország szuverén vagyonának célzott felhasználását is annak érdekében, hogy milliárdos forrásokat szabadítsanak fel Ukrajna védelmének finanszírozására, ugyanakkor további részleteket nem ismertetett. Az ukrán energetikai infrastruktúra támogatása szintén napirendre került a londoni találkozón, ám konkrét bejelentések nem történtek. Emellett ígéretet tettek arra, hogy megerősítik Ukrajna légvédelmét, mivel Oroszország szinte naponta hajt végre légicsapásokat ukrán civilek és az ország energetikai infrastruktúrája ellen.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, aki szintén Londonban tartózkodott, hangsúlyozta, hogy az Oroszországra nehezedő nyomás az egyetlen módja a harcok leállításának, ugyanakkor a csúcstalálkozón nem jelentették be hosszú hatótávolságú rakéták szállítását. Egyben jelezte, hogy Oroszország a téli hideget is a szenvedés eszközévé akarja tenni, és azzal vádolta Moszkvát, hogy meg akarja törni az ukrán népet.

A csúcson részt vett Dick Schoof holland miniszterelnök és Mark Rutte, az Észak-atlanti Szerződés Szervezetének (NATO) főtitkára is, míg több vezető – köztük Emmanuel Macron francia elnök – videókapcsolaton keresztül csatlakozott az egyeztetéshez.

Ukrajna és nyugati szövetségesei nyilvánosan támogatták Donald Trump javaslatát, miszerint a harcokat az egész frontvonal mentén azonnal be kellene fagyasztani a tárgyalások megkezdése érdekében.