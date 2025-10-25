Több ezer áldozata lehetett az olasz egyházi bántalmazásoknak

egyház;bántalmazás;Olaszország;

2025-10-25 07:34:00 CEST

A katolicizmus központjának számító országban eddig nem volt jellemző a nyílt szembenézés.

Közel 4400 embert ért katolikus papok részéről bántalmazás Olaszországban – állítja egy áldozatokat képviselő szervezet.

A Rete l’Abuso 2020 óta bejelentett eseteken alapuló, nem hivatalos összesítése az áldozatok beszámolóira, igazságügyi forrásokra és a sajtóban megjelent esetekre támaszkodik. A szervezet nem részletezte, hogy a bántalmazások pontosan mikor történtek. Az Olasz Püspöki Konferencia (CEI) nem kommentálta a jelentést. A testületet a Vatikán Gyermekvédelmi Bizottsága is bírálta.

A Rete l’Abuso szerint 1250 gyanúsított ügyet dokumentáltak – némelyikben több áldozattal –, ezek közül 1106-ot papokhoz kötnek, míg a többi esetben apácák, hittanárok, világi önkéntesek, nevelők és cserkészvezetők voltak érintettek.

A jelentés 4625 áldozatot – vagy ahogy a szervezet nevezi, túlélőt – azonosított, akik közül 4395-öt papok bántalmaztak. A dokumentum szerint 4451-en kiskorúak voltak, 4108-an férfiak. Az áldozatok között szerepelt öt apáca, 156 kiszolgáltatott felnőtt és 11 fogyatékossággal élő személy is. Az egyesület adatai alapján az 1106 gyanúsított pap közül mindössze 76 ellen indult egyházi eljárás, 17-et ideiglenesen felfüggesztettek, hetet más plébániára helyeztek, 18-at laicizáltak vagy lemondtak papi hivatásukról, öten pedig öngyilkosságot követtek el.

A katolikus egyházat világszerte évtizedek óta megrázzák a pedofil papokhoz és az ezek eltussolásához köthető botrányok, az olasz egyházi vezetők azonban eddig kevéssé voltak hajlandók szembenézni a problémával.

Az új pápa, XIV. Leó, aki a héten először találkozott a papi visszaélések túlélőivel, arra kérte az egyház frissen kinevezett püspökeit, hogy ne próbálják eltitkolni a visszaélésekre vonatkozó vádakat. Elődje, a néhai Ferenc pápa tizenkét éves pápasága alatt szintén kiemelten kezelte a kérdést, erőfeszítései azonban vegyes eredménnyel jártak.

A Vatikán Gyermekvédelmi Bizottsága október 16-án közzétett, éles hangvételű jelentésében azt írta, hogy Olaszország 226 egyházmegyéjéből mindössze 81 válaszolt a bizottság által kiküldött, gyermekvédelmi gyakorlatokat feltérképező kérdőívre – olvasható a Reuters beszámolójában.