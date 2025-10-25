A mini-Dubaj korábbi befektetője veszi meg a Belügyminisztérium épületét

Belügyminisztérium;ingatlanvásárlás;

2025-10-25 12:09:00 CEST

Vélhetően luxusszálloda lesz Pintér Sándor korábbi főhadiszállásán.

Az Eagle Hills Hungary Zrt. vásárolta meg a Belügyminisztérium Széchenyi téren található épületét – hívta fel a figyelmet a Válasz Online.

Szeptember végén még csak annyi volt ismert, hogy a három műemlék házból álló tömb a szeptember 17-i árverésen mintegy 50,8 milliárd forintért kelt el. Egyetlen jelentkező volt, aki korábban befizette a 12,7 milliárd forintos biztosítékot, így árverseny nem alakult ki. A vevő személye mostanáig nem volt nyilvános. Nemrég azonban a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) nyilvános adatbázisában megjelent az épület adásvételi szerződése. Az Eagle Hills Hungary Zrt. Mohamed Alabbar emirátusi ingatlanfejlesztő vállalkozása, amelyet eredetileg a rákosrendezői projekt megvalósítása céljából alapított, ám a mini-Dubaj néven ismert beruházás végül nem valósult meg. A lap szerint az üzletember várhatóan luxusszállodává alakítja a Gresham-palota melletti minisztériumi épületet.

A szerződés másik érdekessége, hogy azt a Takács, Kiss és Társai Ügyvédi Iroda készítette. Ez az iroda korábban a nemzetgazdasági miniszter, Nagy Márton testvérének, Nagy Szilárdnak volt a cége, és az utóbbi időben több állami megbízást is elnyert.

Az irat rögzíti, hogy a három eladott épület mindegyike kiemelten védett műemlék, ezért értékeiket az átalakítás során meg kell őrizni. A dokumentum azt is tartalmazza, hogy ezúttal a fővárost nem illette meg elővásárlási jog, így az ügylet jogi akadály nélkül zárulhatott. A szerződést október 20-án írták alá, a vételárat pedig 30 napon belül kellett kiegyenlíteni, így az adásvétel feltehetően már megvalósult.

A magyar állam legkésőbb 2026. január 15-ig átadja az ingatlant, kivéve azt a kisebb részt, ahol jelenleg a Nemzeti Távközlési Gerinchálózat aggregációs pontja működik; ezt 2025. július 15-ig számolják fel.

A vevő számára az ügylet kedvező feltételeket biztosított: a pályázati leírás szerint a teljes beépített alapterület 41 000 négyzetméter, ami négyzetméterenként mintegy 1,2 millió forintos vételárat jelent. Az ingatlan állapotát a dokumentum jó, stabil, karbantartott és korszerűsített állapotúnak minősíti, ugyanakkor a szállodává alakítás többmilliárdos beruházást igényelhet.

A 444.hu korábbi beszámolója szerint július 18-án Mohamed Alabbar Tiborcz Istvánnal és Orbán Ráhellel sétált a Kossuth téren. Az emirátusi üzletember egy üzletemberekből álló delegációval érkezett Budapestre, már a mini-Dubaj projekt lezárása után.

A Válasz Online szerint feltételezhető, hogy az ekkor tartott informális találkozók során ajánlottak fel számára új befektetési lehetőséget, amely végül a Belügyminisztérium épülete lett.