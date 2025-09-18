Ötvenmilliárdért eladták a Belügyminisztérium épületét

Belügyminisztérium;Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) Zrt.;

2025-09-18 13:13:00 CEST

Csupán egyetlen ajánlat érkezett.

Egyelőre ismeretlen vevő szerezte meg azt a Duna-parti Széchenyi téren található épületegyüttest, amelyet évtizedek óta a Belügyminisztérium (BM) használ – írja az Mfor a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) alapján.

A portál felidézi, licitálni szeptember 15-től 17-ig (vagyis alig három napon át) lehetett, és

mindössze egyetlen ajánlat érkezett be, ami elegendőnek is bizonyult a sikeres árveréshez. Így 50,7 milliárd forintért eladta a magyar állam a BM épületét.

Más érdeklődő nem volt, így nem lehetett különösebben kérdéses a nyertes kiléte. Az árverésen csak az vehetett részt, aki már korábban letette a 12,7 milliárd forintos biztosítékot.

Korábban a G7.hu írta meg, hogy az épületegyüttes tíz szinten terül el, és a kiírás szerint az alapterülete több mint 41 ezer négyzetméter. A cikk szerint az új tulajdonos nem veheti azonnal birtokba az ingatlant, azt ugyanis részben még mindig használja a BM. A kiírás alapján

a minisztérium személyi állományának jelentős része már kiköltözött, de durván 2400 négyzetméterre néhány hónapig még igényt tartanak.

Az ingatlanokat év végéig ürítik ki, így a birtokátruházás végső határideje tervezetten 2026. január 15. lesz. Az épületet december 31-ig még a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság üzemelteti.