Részeg sofőr hajtott az autójukba hátulról, két magyar halálra égett Ausztriában az A9-es autópályán

2025-10-25 19:50:00 CEST

Egyelőre azonosítani sem tudták őket.

Két ember életét vesztette, amikor a magyar rendszámú autójukban hátulról belerohant egy 38 éves részeg osztrák férfi szombat hajnalban Ausztriában az A9-es autópályán – hívja fel a figyelmet az RTL portálja. Az ORF cikke szerint a baleset hajnali 1 óra 40 perckor történt, a magyar rendszámú autó azonnal kigyulladt, amikor előzés közben a száguldó osztrák férfié elkapta hátulról Spielfeld felé a stájerországi Lebring mellett.

Bár az osztrák tűzoltók 10 percen belül a helyszínre értek, az áldozatok életét nem tudták megmenteni. A 38 éves osztrák férfi karcolásokkal megúszta az ütközést, akkor derült ki, hogy nagyon részeg, amikor Wagnában bevitték a kórházba és szondát fújattak vele. Azonnal elvették a jogosítványát.

Az áldozatokat egyelőre nem tudták azonosítani. A baleset miatt a grazi ügyészség nyomozást rendelt el.