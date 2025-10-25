Baleset történt az M1-esen, két gyerek életveszélyesen megsérült

ütközés;életveszélyes sérülés;M1-es autópálya;

2025-10-25 17:02:00 CEST

Rajtuk kívül nyolc felnőtt is megsérült.

Súlyos baleset történt az M1-es autópályán, Bicske térségében péntek este: a KEMMA szerint egy személyautó és egy kisbusz ütközött össze a sztráda 36-os és 37-es kilométere közötti szakaszán, a Győr felé vezető oldalon.

A baleset következtében összesen tíz ember sérült meg, köztük egy hat és egy tizenegy éves gyermek is, akik életveszélyes állapotban vannak. Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs- és PR vezetője a lapot arról tájékoztatta, hogy a történtek miatt 15 mentőegységet, köztük gyermekrohamkocsit is riasztottak. Egy 6 éves és egy 11 éves gyermek életveszélyes, 5 felnőtt súlyos, 3 felnőtt könnyebb sérülést szenvedett. A helyszíni beavatkozások, mentőellátás után a sérülteket Székesfehérvár, Budapest és Tatabánya kórházaiba szállították - közölte. A tatabányai hivatásos és a bicskei önkormányzati tűzoltók egy-egy embert feszítővágó segítségével emeltek ki a roncsok közül.

A KEMMA szerint mindezzel szinte egy időben, szintén a 36-os kilométerszelvénynél, a Budapest felé vezető oldalon ugyancsak baleset történt, öt jármű ütközött össze. Udvardi-Lakos Luca, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs szervezője szerint innen szerencsére senkit nem kellett kórházba szállítani, de a két baleset miatt az autópályát teljesen lezárták a helyszínelés idejére.