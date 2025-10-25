Orbán Viktor várhatóan Giorgia Melonival és XIV. Leó pápával is találkozik hétfőn

Orbán Viktor;Olaszország;Vatikán;Giorgia Meloni;XIV. Leó;

2025-10-25 21:47:00 CEST

Az olasz sajtó szerint a magyar miniszterelnök hétfőn reggel 9-re megy a katolikus egyházfőhöz.

A La Presse és a La Repubblica nyomán írt a Telex arról, hogy Orbán Viktort előbb várhatóan XIV. Leó pápa fogadja a Vatikánban, majd Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel is találkozik hétfőn.

Az ismertetett tervek szerint a katolikus egyházfő reggel 9 órától folytat megbeszélést a magyar miniszterelnökkel. XIV. Leó pápának is sűrű programja lesz, ugyanis 12:30-tól már a belga királyi családot fogadja majd. A La Presse úgy fogalmaz, hogy a nemzetközi találkozók kiemelik a Szentszék diplomáciai és spirituális szerepét, s hogy a Vatikán mindig elkötelezett a világ vezetőivel folytatott párbeszéd, valamint a béke és az emberség előmozdítása mellett.

XIV. Leó pápa hivatalba lépése óta várhatóan először találkozna Orbán Viktorral. Előzőleg ugyanakkor a Tisza Párt európai parlamenti képviselőjét, Tarr Zoltánt már fogadta a katolikus egyházfő egy EP-delegáció tagjaként megtett látogatása keretében. Giorgia Melonival Orbán várhatóan a délutáni órákban találkozik majd Rómában.

A Telex kereste a kormányt, hogy erősítse meg a találkozók tervét, továbbá afelől érdeklődött, hogy milyen témákról fog tárgyalni Olaszprszágban, de lapszemlénk írásáig válasz nem érkezett.