Csaknem 200 Temuról rendelt mágnest nyelt le egy 13 éves fiú, elvesztette a bélrendszere egy részét

2025-10-26 14:24:00 CET

Hogy mi vette rá erre, az nem derült ki.

Egy 13 éves új-zélandi fiúnak részben el kellett távolítani a beleit, miután közel 200 nagy erejű mágnest nyelt le – számol be a Science Alert a New Zealand Medical Journal című folyóiratban megjelent esettanulmány alapján.

A fiút erős hasi fájdalmakkal vitték be a Tauranga kórházba, ahol saját bevallása szerint egy héttel korábban körülbelül 100 neodímium-mágnest nyelhetett le. A hasüregéből kivett apró fémtárgyak száma azonban végül ennél jóval több volt. A röntgenfelvétel négy különálló mágnesláncot mutatott ki a belei különböző szakaszaiban, miután azok a testében összetapadtak, ami szövetelhalást okozott.

Bár a sebészek kénytelenek voltak eltávolítani a bél egy részét, a serdülő felépült, nyolc nappal később kiengedték a kórházból. „Ahogy ez az eset is bizonyítja, az apró, nagy teljesítményű mágnesek lenyelése életveszélyes” – hangsúlyozta Alex Sims, az Aucklandi Egyetem kutatója. Hozzátette, ezeket a mágneseket gyakran játékokként árulják, és a gyerekek könnyen lenyelhetik őket.

Az esettanulmány arra nem tér ki, miért tartotta jó ötletnek a fiú, hogy lenyelje a mágneseket, azonban annyit elárult, hogy azokat a Temu nevű kínai online piactérről szerezte be. Mindezt úgy, hogy ráadásul Új-Zélandon 2013 óta tilos az ilyen típusú neodímium–vas–bór mágnesek árusítása, miután több gyerek is kórházba került hasonló esetek miatt. A fiú kezelőorvosai szerint „riasztó”, hogy milyen nehéz a gyakorlatban betartatni ezt a törvényt.

Az eset nem egyedülálló: 2024-ben egy másik új-zélandi gyerek szintén sürgősségi műtétre szorult, miután két mágnes összetapadt a gyomra és a bele között, átszakítva a szöveteit. Az orvosok arra figyelmeztetnek, hogy ha valaki mágnes lenyelésére gyanakszik, azonnal kórházba kell vinni, mivel az ilyen esetek több mint 75 százalékában műtétre vagy endoszkópos beavatkozásra van szükség.